Esto es un despropósito

El encierro que estamos sufriendo es un auténtico despropósito y el parón económico también. Todo se está haciendo mal, por culpa del pensamiento débil y mercantil todas las medidas han comenzado tarde en todos los países relevantes de Occidente. Se ha comenzado a construir la casa por el tejado y así seguimos por muchos anuncios que nos manden de test masivos que no van a ser masivos porque es toda la población quien se debe someter al test, esto no es una encuesta del CIS. Por ahora no sabemos cómo curar la enfermedad pero sí sabemos detectarla. Sin embargo, no nos hemos concentrado en eso desde el principio y, mientras tanto, en dotar de un sólido equipo de protección a todos, empezando por quienes tienen que, al menos, mitigar los efectos de la infección: los sanitarios.

¿Cuándo se ha visto que la tribu mate al hechicero que la cuida y además no se equivoca en su trabajo sino que acierta en su dedicación? Somos peores que la peor de las tribus, nos hemos cargado a más de 35.000 profesionales de la Sanidad en unos pocos meses, eso es como darse un tiro en el pie y no tener a nadie que te ayude a curarte.

La culpa se la podemos echar al gobierno, como siempre, que para eso está. Si se hubiera tratado del PP los otros habrían hecho lo mismo porque es vergonzosa la poca capacidad de abstracción intelectual que tenemos y lo dominadas que nos tienen las pasiones. A pesar de que no uso redes sociales, recibo continuamente mensajes de gente que se nota perfectamente que apenas se informa ni lee, sencillamente toma una postura según sus circunstancias vitales y psicológicas y de ahí no sale: que si la culpa la tiene China, que si Sánchez lo ha hecho muy mal, que si los fachas, que si los comunistas, que si Venezuela...

En el momento en que la masa puede expresarse libremente se le ven las miserias al menos malo de los sistemas porque el personal se cree que demócrata es cualquiera, a mí me gusta esta dinámica, lo interesante de ella –como de tantos otros fenómenos- no es lo que transmite explícitamente sino lo que no dice, lo que manifiesta entre líneas. Por ejemplo, que los textos gustan no en función de cómo se argumenten sino dependiendo de si le has dicho al receptor lo que quiere que le digas, con lo cual nunca llega a enriquecerse sino que forma un bucle de retroalimentación ortodoxa y de ahí no lo mueve nadie porque no deja que la realidad le estropee su comodidad mental para no tener que mirarse al espejo.

Claro que el gobierno es el máximo responsable del desbarajuste con que se está abordando la epidemia, pero no hace falta nadar en ese océano de calumnias, insultos y descalificaciones que se ha organizado. Lo primero son los test, ¿por qué no han llegado ya millones de ellos y los estados nos han organizado para que todos pasemos por ahí? Por el dinero, por las luchas egoístas entre la especie, por la falta de unión real entre los humanos; a la hora de la verdad –y la verdad es el virus- a esta especie se le ve lo que es y lo que ha sido en el último medio siglo: un grupo de seres vivos donde ha reinado la codicia y el desprecio de unos con otros. ¿Cómo puede acumular alguien más de 70.000 millones de fortuna y otros morirse de hambre? Uno, porque los que se mueren de hambre son “seres inferiores” que deben desaparecer, por tanto, para eso la epidemia viene como anillo al dedo. Dos, porque los “seres superiores” han abusado tremendamente de su posición y ahora se quieren lavar la conciencia con donaciones millonarias que el “pueblo” aplaude y el herético de turno condena. Sobre esto habría mucho que escribir, yo ya lo he hecho, pero a ver si sale mi libro a la calle con la que está cayendo. Para resumir, diré que no todo es tan sencillo como parece que lo ve el herético de turno ni tampoco es para aplaudir porque los gestos de los multimillonarios ponen de relieve nuestro fracaso como especie supuestamente social y demuestran lo contrario: que, de social, menos o nada.

Los resultados de los test nos dirían quién se queda en casa, quien va a trabajar y quien se va a un centro sanitario, pero a cambio de eso se ha consumado una chapuza que nos ha paralizado a nosotros y a nuestras actividades, desde las cotidianas a las económicas y el ser humano ha progresado tanto en transformar su entorno que no puede dejar de pedalear y menos ahora que desde el siglo XIX la producción en serie lo tiene agarrado por las partes bajas.