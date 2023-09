Esto está para jiñarse

Nunca entenderé por qué el Partido Popular no puede gobernar con Vox o buscar su apoyo para hacerlo, y el Partido Socialista sí lo puede hacer con Unidas Podemos y buscar el apoyo de un partido, Bildu, que ha llevado a en sus listas electorales a decenas de terroristas condenados y encarcelados, algunos, verdaderos criminales. Que alguien me lo explique, aunque sé que me van a decir eso de que no podemos comparar el comunismo con el fascismo. Eso me lo sé. No se puede gobernar con el apoyo de terroristas y casi ocho millones de personas han votado a Pedro Sánchez sabiendo que lo ha hecho y que lo hará de nuevo. Con Sumar, diez millones de votos. Lo que no haga este hombre, es que no es posible. El martes no fue capaz de darle la réplica a Feijóo y desató a Óscar Puente para que lo devorara vivo. Sánchez sí se atrevió con Ramón Tamames, de 90 años, pero no con el líder de la derecha. Conocía el incendiario discurso del vallisoletano y permitió que ensuciara el debate de investidura a conciencia. A este sujeto, Sánchez, lo votan millones de personas todavía y va volver a ser presidente del Gobierno con el apoyo de un fugado de la Justicia de la extrema derecha catalana, Puigdemont. Es así, ¿no?

Se comprometió a traer al fugado a España para ser juzgado y lo que ha hecho es mandar a Bélgica a la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, para convencerlo de que le ayude a seguir en la Moncloa. Ese es Sánchez, al que adoran muchos militantes socialistas como adoran a un dictador bolivariano. Con los dictadores hay que tener cuidado porque intentan siempre acabar con cualquier forma de crítica, a veces a tiros o matando de hambre a los críticos. El PSOE ya no es un partido democrático, es el partido de un hombre de derechas –sí, no tiene nada de izquierdas–, que es capaz de cualquier cosa con tal de no soltar el poder. Hasta de decir que no se debió judicializar el golpe catalán, él, que lo tildó de rebelión contra el Estado y que prometió traer al responsable del golpe para encarcelarlo. Que este dictador vaya a estar cuatro años más gobernando con quienes va a gobernar, si no ocurre un milagro, es de una gravedad de tal tamaño que no sé cómo los verdaderos socialistas lo van a permitir. Algunos, de los históricos, se están fajando contra él y ya estamos viendo cómo están acabando, en la calle, como Joaquín Leguina o Nicolás Redondo. Y cómo están poniendo en las redes sociales a Felipe González y Alfonso Guerra. Para jiñarse.