Estos microrrelatos son de padres «especiales»

Vienen por mí, padre

Jugando tras los cristales paso las horas hasta que vengan por mí. Siempre me fascinó esta Galería de los Espejos. Pero, ciertamente, Versalles en invierno nunca me gustó. Sobre todo éste. Mi asistente interrumpe mis juegos infantiles y dice que padre, Luis XVI, ha sido guillotinado esta mañana por los revolucionarios. No le creo, pero a veces sueño que el sol es la cabeza del Rey y que las nubes arrastran mi corazón diseccionado; por los que dicen ser mis herederos para reinar de nuevo Francia. Han pasado unos años padre y ahora, encarcelado, voy desapareciendo impotente añorando mi vida de burbuja de cristal.

Una visita inquietante

Si el traje no es para mí, ¿para quién será? No, es un vestido que lleva días acomodado en una silla del salón. A mí siempre me dieron grima los trajes del pasado, porque parece como si fantasmas familiares se negaran a abandonarlos. Pero ahora tengo en frente esa cosa. Me suena ese cigarrillo visible en el bolsillo de la chaqueta y de repente recuerdo el olor de una combustión antigua. En seguida vuelve ese niño que negaba la muerte de su padre en un accidente y retorna también, la ilusión de que algún día él volvería a visitarlo con su traje de domingo. ¿Papá estás aquí?

Las termitas también deciden

Armario o voladizo, era el dilema de las termitas delante de la ventana abierta del piso del anciano. (Armario interior o cornisa exterior del bloque de óptimas maderas, concretando). Permanecer en esta vivienda de siempre o abandonarla por otra con ascensor, era el segundo dilema de papá. Así pues, espera la inminente llegada de unos interesados por el piso. El porterillo no suena pero sí escucha un golpe sordo en la calle. Abajo en el suelo un tablón y una pareja huye despavorida. Sospecho que hoy las termitas han decidido comer al aire libre y que dos dilemas se han aparcado (de momento).

Ojito con mi padre

Gracias a padre, descubrí lo que uno puede llegar a comprar y a vender con wallapop. Así pues estoy muy orgulloso de papá pero también de mi familia inestable: un negro dice ser mi hermano (y al mes desaparece) o una señora dice ser mi abuela (y al tiempo es un señor). Y con los animales otro tanto: ayer mi mascota era un perro, hoy un jilguero. Me gusta mi padre, como digo, pero no le contradigo nunca y no le acompaño en sus trapicheos. Una vez mi madre hizo ambas cosas y nunca la volví a ver... Bueno, ahora tengo dos padres.

Verdades desde el otro lado de la cama

Le dice que yo no existo, que cuando mi hijo sueña conmigo, que yo no soy papá sino el coco. ¿Y cuándo se encuentra su cama hecha y su ropita recogida? ¿Todo lo hacen los duendes? No importa, mi fantasma le seguirá visitando como siempre por las noches y me seguiré sentando al borde de su cama. Como de costumbre le preguntaré por el colegio y le intentaré razonar por qué me fui con otra mujer. Y, sobre todo, le volveré a explicar cómo mamá robó un artilugio de seguridad de un paracaídas; que nunca se me llegó a abrir el día del desfile militar.

Desde el refugio con amor