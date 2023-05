ETA: los rechazamos, pero son legales

Cada partido hace lo que cree conveniente para implantarse y ganar unas elecciones, para buscar el favor de los públicos que le otorgan gran parte de su razón de ser. Las izquierdas nos consideran fascistas a quienes no pensemos como ellas ante el agotamiento que la Historia ha provocado en su discurso científicamente falso y, por tanto, utópicamente igualitario. Así es como demuestran su debilidad y originan que el mismo calificativo que le lanzan a los demás se les pueda lanzar a ellos, a esos grandes cultivadores de la fascista cultura de la cancelación y enormes monstruos ignorantes, deformadores de la Historia, tigres de papel. He ahí las razones básicas que justifican un paseo por la derecha en los próximos cuatro años, al menos, tal y como indican los datos que maneja GAD3, según manifestaciones a este diario de su máxima representante, María Martín Revuelta, en declaraciones a Ezequiel García. Volveremos próximamente sobre este tema clave.

Las derechas han visto en la entrada de etarras en las listas electorales la oportunidad de hundir de una vez la etapa Sánchez. Hasta ayer en que se decidió dar marcha atrás parcialmente, eran 44 candidatos de los que siete fueron condenados por asesinato de un semejante a sangre fría, con premediación primero y alevosía después. Estaban ahí con el rechazo absoluto y hasta la repugnancia de millones de personas, pero con todas las de la ley. Así es la democracia, débil, pensada para los ladrones de cuello blanco y corbata de la que se aprovechan los asesinos cuando detrás de ellos hay una estructura de poder como la que respaldó y respalda a ETA que no era una banda sencillamente, no, era algo mucho más amplio y muy complejo como los hechos se están encargando de demostrar.

Hay grandes corruptos en la calle y grandes asesinos también que ahora se sientan y se van a sentar en los escaños del sistema que ellos deseaban destruir hasta que fueron destruidos por él. La democracia, con su debilidad, llega a ser otra cosa, una democracia no tiene por qué ser débil y, si alguien ha atentado contra ella y contra la vida de sus servidores y ciudadanos, debe pagarlo caro. En nuestro caso, o quedándose de por vida en la cárcel -lástima del dinero que nos cuesta pero no se debe llegar más lejos- o bien, como mal menor, sin derecho a ser representante de lo que quiso liquidar, ya bastante que, en numerosas ocasiones, se está en la calle antes de tiempo, es la ley.

La ley nos ha dicho que esas personas han cumplido su deuda con la sociedad, tal vez eso sea aplicar la ley pero no hacer justicia. Es lo que hay, si deseamos seguir cargando contra los candidatos de ETA mejor que dejemos esa postura a los políticos y nosotros vayamos al fondo de la cuestión: por qué es así la ley, por qué la democracia tiene tantas triquiñuelas legales de las que se aprovechan capos, corruptos y asesinos.

Desde el punto de vista legal, si los doctores de la ley no han dicho ni dicen nada, es que los candidatos vascos que se apuntaron a derribar un sistema que acabó por derribarlos a ellos poseen todo el derecho a que los zorros vigilen a las gallinas, unas gallinas que han hecho honor a su nombre: huidizas, mansas, tolerantes con quienes utilizan balas contra ellas. Gallinas con demasiados prejuicios que de tanta pureza democrática pueden morir como la rana que confió en el escorpión. La democracia, en este sentido, se comporta como el jugador que hizo lo más difícil y cuando tenía toda la portería para él lanzó el balón fuera. Eso lo ha hecho con los candidatos etarras de Bildu y con el señor Tejero que asaltó el Congreso pistola en mano.

Los derechos humanos de la democracia son demasiado derechos y poco humanos, esto es, poco racionales. Si alguien atenta gravemente contra la forma de vida que nos hemos dado, el resto de sus días deben transcurrir a la sombra o con el sambenito puesto para que no olvidemos su ataque contra algo que venció al final a sus enemigos. No hay perdón para los vencidos, ese perdón es la bandera de la fragilidad de la democracia. Por ahí se siguen colando sus detractores. Y, miren, o levantamos una democracia sólida o da lo mismo lo que haya. Por lo pronto, a muchísimas personas en el mundo ya no les da lo mismo: apuestan por el orden antes que por la llamada libertad, que también es ilusoria.