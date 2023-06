Europa y el Consejo de la Unión Europea

La Europa de los 27 es un territorio complejo, pero todos los países que formamos parte del mismo estamos llamados a responder con coherencia y responsabilidad al proyecto que comenzó a caminar el 23 de julio de 1952, conocido como CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero).

El avance institucional responde al propio desarrollo de lo que muchas veces llamamos la Europa Comunitaria. Los diversos Tratados han hecho posible lo que hoy constituye la Unión Europea, esto se logró en Maastricht con el Tratado de la Unión Europea que entró en vigor el día 1 de noviembre de 1993, lo que supuso un gran avance desde el punto de vista económico, social y político.

El Tratado de Lisboa consolidó los principios democráticos de la Unión Europea, dando dinamismo a las Instituciones que deberían apoyar este fin, así que da amparo a siete Instituciones, una de éstas es el Consejo de la Unión Europea.

El objetivo de esta Institución es representar y defender los intereses de los Estados miembros. Tiene una gran capacidad decisoria tanto en temas fundamentales de la vida comunitaria relacionados con la economía, el transporte, los asuntos sociales, etc., como en el ámbito del Derecho ya que la dinámica legislativa depende en gran medida de esta Institución.

A España el próximo día 1 de julio le toca por el turno establecido Presidir el Consejo de la Unión Europea. Esto se hace de manera tripartita durante 18 meses, correspondiendo a cada uno de los tres países que la conforman seis meses de presidencia. Lo cual obliga a estos a trabajar conjuntamente para articular una planificación que pueda ayudar a la Unión Europea a avanzar en los objetivos que los Estados que la configuran tengan marcados.

A España le toca compartir la presidencia asignada con Bélgica y Hungría.

El problema que se plantea con el periodo correspondiente a nuestro país es la existencia de unas elecciones generales por cuanto esta circunstancia puede restar dinamismo y fuerza a los objetivos emanados del Consejo de la Unión Europea.

El Consejo de la Unión Europea cuenta con una organización interna animada y dinamizada por la Presidencia, la Secretaría General y el COREPER (Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea).

La Presidencia tiene un gran papel por cuanto tiene la responsabilidad de dinamizar la organización del trabajo de esta Institución. Hay que subrayar que desde este puesto se tienen que tomar decisiones relacionadas con el procedimiento legislativo y en el espacio político. A esto hay que sumar que debe de organizar y dirigir las reuniones, debiendo de atender a la adopción de compromisos que faciliten la resolución de aspectos conflictivos que puedan afectar a la Unión Europea.

Lo anterior implica que los tres países responsables de ejercer la Presidencia estos dieciocho meses (España, Bélgica y Hungría) tienen que presentar un programa de actividades del Consejo de la Unión Europea para este periodo.

España tiene un gran reto, pero este está afectado por las elecciones generales. No obstante, no se puede caer un negativismo, sino que lo que hay que tratar es de hacer que la responsabilidad de presidir el Consejo de la Unión Europea cobre energía a partir del día 24 de julio de 2023. Quien esté llamado a ser el presidente de España tendrá que marcarse como objetivo prioritario Europa porque el reto de seguir construyendo una Europa fuerte y solida no puede desmerecer la atención del Estado que está presidiendo en estos meses esta Institución, en concreto hasta el 31 de diciembre.

Europa es un sueño, pero también se trata de una realidad por esta razón todos los Estados miembros están llamados a fortalecer las Instituciones, porque es a través de estas que se puede consolidar un espacio basado en la libertad que las personas debemos de tener para vivir en paz y armonía.

Además del Consejo de la Unión Europea, las otras seis Instituciones que dan vitalidad a la propia Unión Europea son: el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.