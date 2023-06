Eva, Prometeo y el progresismo

La guerra es contra el robo del conocimiento y contra la estupidez, esa es la guerra que estamos librando unos pocos, batallita a batallita, sabiendo, al menos en mi caso, que está perdida de antemano. Y aun así no hay que rendirse, esa guerra da sentido a nuestras vidas. Unos tienen a Dios, otros a Dios y a la Virgen del Rocío, otros a Pedro Sánchez, otros a Ayuso, otros a Franco renovado en Abascal, otros a Putin, otros a Trump y otros al Betis o al Sevilla. Yo tengo mi guerra contra quienes me arrebatan el conocimiento y pretenden que sea tan estúpido que me crea lo que me dicen medios supuestamente progresistas (Eldiario.es) o conservadores (OKDiario). Precisamente para librar mi guerra, la guerra de papá y del abuelito, debo leer a ambos medios y a otros muchos y acudir a otras fuentes de información y formación porque, personalmente, soy de los que “sólo sé que no sé nada” aunque también sea consciente de que en el país de los ciegos el tuerto es Reig. Enhorabuena a los que saben mucho o creen saberlo: esto es progresista, aquello es carca, etc. Enhorabuena.

El principio del conocimiento es la duda, la certeza se deja para cuando tiene que aparecer de verdad que no es ahora, precisamente. Por ejemplo, gane quien gane el 23J, el mal de base de España va a seguir ahí. Sánchez lo alimenta y Feijóo no es capaz de superarlo. ¿Cuál es ese mal? La falta de existencia de España, unida a una UE que no se pertenece, la crisis de Europa y, dentro de ella, la peculiaridad española que apenas quiso saber de la Ilustración ni de las revoluciones industriales hasta el punto de cachondearse del submarino de Peral. Mientras este mal sigue corroyendo España, nosotros continuamos de verbena progresista o no progresista. No hay condiciones para certezas, sólo para dudas.

El conocimiento siempre ha sido obstaculizado por el poder para mantenernos inermes de mente que es la peor esclavitud y la felicidad de los imberbes. No hace falta acudir a la Historia, vámonos más atrás, a la tradición, a la mitología. Eva le dio al hombre la manzana procedente del árbol del conocimiento y el Poder los expulsó del Paraíso. Desde entonces miles de millones de personas rezan para volver a ese Paraíso creyéndose que no son nada, humillándose, evadiéndose de ellos mismos. El titán Prometeo le entregó a los humanos el secreto del fuego y Zeus fue poseído por una cólera tal que mandó que un águila se comiera eternamente el hígado de un Prometeo encadenado e inmortal.

Y ahora llega el progresismo a decirme que me voy a condenar si no sigo sus ideas confusas y de la señorita Pepis o voto a las derechas o en blanco o me abstengo. El presidente saliente de la Diputación de Sevilla, señor Rodríguez Villalobos, examinó un sondeo de la SER sobre las elecciones del 23J y llamó a la unidad de la izquierda diciendo: ahora no es momento de controversias, ahora es momento de unión, las controversias para después.

O sea, que más follones como los que hemos aguantado hasta ahora, estando en el poder es cuando se discuten las cosas en lugar de irse a casa a aclararlas en familia, venir llorados y aclarados de casa y luego salir a pedir el voto. Claro, se pide el voto y yo te lo doy por tus lindos cataplines progresistas, hago un acto de fe en ti y ya el progresismo me llevará al Paraíso. En el diario Nueva Tribuna, José Luis Martín Palacín nos ha largado un artículo progresista llamado “A los abstencionistas de lujo”, dirigido a sus compañeros y camaradas para que no se duerman y vayan a votar que viene el lobo derechoso y hay que conservar todas esas medidas de progreso que ha logrado el gobierno actual. El firmante clasifica a los abstencionistas y los trata bien no sea que sigan en su satánica actitud. Pretende que piensen como él y tengan la fe del carbonero, hay que ir a votar porque el progresismo es como el Alcoyano que iba perdiendo por 11 a 0 y pidió prórroga.

El artículo parece a veces una encendida predicación de San Vicente Ferrer o de las que me largaban los curas cuando era niño y adolescente: arderás para siempre en el infierno si te abstienes. Los progres educan a los niños para que sean gilipollas, tienen a la juventud maltratada, en la inopia intelectual, pretenden imponerle a la sociedad la normalidad desde la anormalidad, el prejuicio, la debilidad y lo imaginario y encima pretenden que los vote por sus caras bonitas, porque son progresistas, censores de la Historia, poderes de papel que como tales se desharán en el viento. Ni siquiera poseen el valor de Eva o de Prometeo, son simples poses llenas de contradicciones que han aprendido el progresismo en un curso por correspondencia o en Netflix. Venga, colegas, regad la mente y creced que mi voto vale demasiado como para molestarme en ir a la urna. Tendréis que estudiar más para que os dé mi aprobado. Los demás que hagan lo que quieran. Menos votaros a vosotros.