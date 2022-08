¡Exclusiva!: El hielo de Mercadona enfría igual que el de casa

El hielo que se puede comprar en Mercadona está igual de frío que el que se hace en el congelador de casa. El hielo que se puede comprar en Mercadona cuesta una pasta (teniendo en cuenta que es agua congelada y nada más) y el que se hace en casa sale casi gratis si pensamos en que la nevera está conectada (si hacemos como si no hacemos cubitos de hielo). Eso sí, el drama está servido porque, aunque las fabricas de hielo no paran de producir, la escasez de hielo en las tiendas es una realidad muy próxima. ¡Menudo drama! ¡No podremos pagar a precio de oro algo que podemos hacer en casa sin soltar un céntimo!

Los titulares hablan de escasez, de cómo afectará la falta de hielo a nuestras vidas, del drama que supone no poder comprar algo innecesario... Y lo único que pasa es que las fábricas de hielo no han almacenado ni una bolsa (se vende el 100 por cien de lo que se produce cada día) porque nadie ha querido arriesgar ni un céntimo, porque los costes de producción se les han disparado y es mejor jugar cartas seguras que permitan subir los precios y disparar los beneficios. Deberíamos comenzar a pensar que la situación económica es desastrosa, entre otras cosas, porque todos queremos ganar más, más y más. No tenemos límites.

Inventamos problemas cada día y los más astutos lo hacen para que su negocio sea más próspero; estamos en manos de los que se pasan el día pensando en ganar dinero retorciendo el lenguaje y la realidad. Y nadie es capaz de hacer nada por evitarlo; nos hemos acostumbrado tanto a las prácticas casi delictivas que ya nada nos hace reaccionar.

Si no ha encontrado hielo en la tienda, recupere sus cubiteras, llene de agua todas, y métalas en el congelador. En un par de horas asunto solucionado. Es muy sencillo. Y si el producto que va a comprar no es del todo necesario y le han subido el precio de forma vergonzosa, no lo compre. También es fácil.