Exiliado en Sanlúcar de Barrameda

Hoy y mañana no pienso poner la tele ni escuchar la radio. He pedido asilo político en Sanlúcar de Barrameda estos dos días para no ver ni escuchar nada que tenga que ver con la investidura de Sánchez a la presidencia del Gobierno. Tampoco quiero saber nada de los Grammy Latinos, aunque la gala se celebre en Sevilla. Estaré en otra gala, la de los Premios Internacionales de Flamenco Manolo Sanlúcar, de la Escuela Flamenca de Andalucía (EFA), donde no creo que nunca vayan a premiar a un rumbero camuflado de flamenco. O eso espero, al menos. Los premiados de esta edición son de un prestigio, cada uno en lo suyo, que no se puede discutir: Merche Esmeralda, Serranito, Rancapino, Juanito Villar, la Peña Flamenca Juan Breva, Rubem Dantas, Tino di Geraldo, Carles Benavent, Jorge Pardo, María Terremoto, Manuel Martín Martín, el Festival Flamenco de Mont–de–Marsan, la diseñadora flamenca Pilar Vera, el tablao madrileño Corral de la Morería, el productor discográfico ecijano Chemi López y el portal madrileño Deflamenco.com.

Aquí no hay trampa ni cartón. Manolo Sanlúcar no merecía menos, por su lucha en pro del flamenco y haber dejado una obra musical para la historia. Esta noche, pues, cena en Bodegas La Gitana, y mañana por la mañana, si Dios quiere, gala de entrega de premios en el Auditorio Manolo Sanlúcar. Su espíritu andará por el teatro, seguro, porque el genio, el hijo de Isidro Sanlúcar, se alejaba de la chabacanería y lo inculto. De todo aquello que denigrara al flamenco. En solo tres años la EFA ha pasado de entregar dos premios a conceder este año dieciséis, cubriendo casi todas las disciplinas del arte flamenco. El próximo año habrá una estatuilla más, que reconocerá en cada edición a aquellos aficionados del mundo que se hayan significado en la defensa y la divulgación de nuestro arte. Agradezco a Luis Guillermo Cortés, presidente de la EFA, su confianza para que ayudara a convertir estos premios en los más prestigiosos del flamenco, algo que se ha logrado en un tiempo récord. Solo falta que la Junta de Andalucía los apoye, que no lo está haciendo.