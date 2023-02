¿Existen los malos y los mentirosos?

Si no toda, si una parte muy importante de la estructura de las normas jurídicas descansa sobre la premisa de que no estamos rodeados de almas puras. Se presume que cuando nos afecta una controversia podemos pecar de parcialidad: tenemos -como el Barcelona con los árbitros- cierta tendencia a salir beneficiados, por esto, la propia versión del afectado por un suceso, no suele resultar creíble.

En este basamento descansan algunas incompatibilidades que obligan a jueces y funcionarios a inhibirse de decidir cuestiones que les afectan. Y si no se inhiben, pueden ser recusados por las partes, esto es, quitados de en medio y sustituidos por otros más imparciales. Al fin y al cabo, con la inhibición o la recusación ¿que estamos haciendo?: sospechar de su neutralidad, que es casi tanto como presumir su parcialidad.

En cuanto a los justiciables, en determinadas jurisdicciones se reconoce al enjuiciado la capacidad de mentir en su declaración para salvarse, e incluso se exime a personas vinculadas por determinado parentesco, de declarar unas contra otras, toda vez que el derecho ya sabe con los bueyes que ara y lo que se va a encontrar: una declaración no creíble.

Actualmente, no se si será una derivada del buenismo imperante en esta sociedad blanda, surgen iniciativas inversas. Veamos ejemplos de sentencias recientes.

El primero: dos resoluciones judiciales que consideran accidente de trabajo, tanto una caída yendo al WC, como la luxación de muñeca sirviéndose un vaso de agua, de dos empleados, cada uno en su propia casa, mientras teletrabajaban. Excuso decir que una baja por accidente de trabajo, otorga mayores ventajas que una por enfermedad común. Con independencia de los razonamientos jurídicos de estas sentencias (que son acertados) está el problema de la prueba. Solo (y exclusivamente) se cuenta con la declaración de la víctima del accidente, beneficiado por la ventaja de la prestación más alta. ¿No cabe pensar que es fácil -porque no había nadie en casa para constatar que pasó- enmascarar una caída en el gimnasio o una lesión de pádel?

Igual sucede con los delitos sexuales. No hablamos de agresiones que pueden dejar rastros, lesiones o fluidos, sino de una simple relación sexual que comienza consentida y en todo el medio de la caidita de Roma -como decía Chiquito- surge arrepentimiento de uno de los dos (o más, quien sabe hoy día). Solo existe la declaración del socio arrepentido, que igual, imaginemos, pudiera tener alguna rencilla pendiente de ajustar, de la índole que fuere. No se suele parar y levantar acta en estos casos. ¿Es creíble una declaración unilateral como único medio de prueba?

Una más: trabajador que se niega a ponerse el arnés de seguridad reiteradamente y lo admite, empresario que le despide y despido improcedente. ¿Por qué? Porque para el juez “no cabe que un trabajador renuncie a su seguridad” y no puede ser sancionado con despido, cuando lo que acontece es un incumplimiento de las obligaciones del empresario: velar por su seguridad.

Y la última: los registros horarios. Recientemente se ha declarado que un registro horario en el que intervenga la participación del trabajador (anotando la entrada y salida al trabajo) debiera ser sustituido por un mecanismo donde el trabajador no interactúe. ¿Porque el empleado pueda hacer trampas? No. Porque el trabajador puede sentirse cohibido y dejar de anotar una o dos horas de más, realmente trabajadas, por temor a represalias de su jefe, que le exige que haga horas extra sin que figuren. ¿Y lo primero no? No. Eso, trabajadores que se anoten de más, para cobrar más, no existe, o no se contempla por la Audiencia Nacional al menos en esta sentencia.

Bueno pues estas cosas que no existen, porque ya no hay nadie malo, que nos las cuenten a mí y a mis docenas de amigos abogados, que todos los días estamos viendo aquello que no existe