Expectación por Tamames

Ya tenemos dos coincidencias esenciales entre el PP y el PSOE: están con EEUU en su guerra contra Rusia poniendo a los ucranianos como carne de cañón para no perder su hegemonía mundial y vender armas y materias energéticas violando la libertad de mercado, y contra que Ramón Tamames hable en Las Cortes en la moción de censura impulsada por Vox. Sin embargo, yo creo que vale la pena escuchar a Tamames porque hay que darle mucha más voz a los cerebros sabios por curriculum y por edad, además de a políticos y sindicalistas que no saben ni expresarse con claridad ni tienen recorrido para estar donde están.

Los tertulianos y los medios vinculados a los dos partidos mayoritarios están poniendo de chupa de dómine al catedrático de Estructura Económica cuyo libro Estructura Económica de España manejé en mi juventud y se actualiza continuamente llevando ya 26 ediciones y habiendo sido declarado libro clásico de economía a nivel internacional. Salvo que me encuentre a un Ramón Tamames muy determinado por el conservadurismo que los años suelen endosar a los cerebros -no hablo de chocheo sino de evolución mental- espero escuchar ideas interesantes brotadas de alguien que necesariamente ha debido retener después de tener, y retener es tener dos veces, al menos.

Por otra parte, Tamames no se va a plegar al dictado de Vox porque no lo necesita: ni está de acuerdo con la negación de un estado autonómico ni con determinadas posturas bastante simplonas y demagógicas de Vox como que Sánchez no es un presidente legítimo porque por mucho que nos pese su elección es legal, se basa en la ley electoral que se puso en práctica, entre otros motivos, para darle alas al PSOE y evitar que aquel PCE de Tamames obtuviera demasiados escaños. Es la misma ley que provoca que una diputada separatista catalana atente contra las disposiciones legales marginando en el Congreso de los Diputados a la bandera constitucional.

El hecho de escuchar a Tamames en Las Cortes es fruto de los desequilibrios mediáticos que existen y de la falta de rigor en el periodismo español que se ha dividido en dos mitades, una a favor del PSOE y la otra del PP. Vox se defiende peor en estas lides mientras que Podemos le lleva ventaja. Colocar una moción de censura es una forma segura de permitir a los españoles escuchar un discurso que ya nos sabemos pero que esta vez vamos a escucharlo por boca de un prestigioso intelectual de la generación -la suya y otras más jóvenes- que la política posmoderna ha tirado a la basura desde hace tiempo.

Para mí, en principio, Ramón Tamames representa a un gran equipo de fútbol europeo que, aun jugando sus futbolistas con una pierna atada, le ganan a un equipo de la segunda o tercera división española, así veo yo a casi todos los políticos de ahora, no necesariamente por nostalgia sino porque la edad me permite comparar y he asistido como periodista a mítines y conferencias de Anguita, Fraga, Joaquín Ruiz-Jiménez, Tierno Galván o Alfonso Guerra, donde he comprobado cómo se razonaban argumentos con reflexiones de peso y con citas de autores clásicos y personajes históricos en general y se huía del exabrupto que tanto nos ha encabritado a los españoles los unos contra los otros mientras se abrían y se abren fosas para desenterrar a las víctimas de esta forma de actuar que lleva a enfrentamientos inimaginables hoy pero posibles, basta con seguir lo que puede suceder tras una posible victoria sanchista y separatista en los comicios que vienen.

En fin, espero no salir defraudado de la intervención de mi tocayo y colega no sólo en la universidad sino en su perfil académico. Tamames es catedrático de Estructura Económica, yo de Estructura de la Información, con la abismal diferencia de que a mí me queda mucho por hacer para alcanzarle siquiera los talones. ¡Quién pudiera llegar a los 89 años como ha llegado él!