Experimentando con las encuestas

Lo de la encuestas de cara a las próximas elecciones generales, del 10 de noviembre, ¿dejan de tener interés en estos momentos, con todo lo que está pasando? Se siguen haciendo, y dándose a conocer, que es lo peor. A ver, vamos a quemar diez coches más, derribamos un helicóptero con un cohete de verbena de barrio y vemos luego si subimos o bajamos. Acabo de referirme a los inmigrantes como “manada” y he dicho que no está mal que los homosexuales puedan adoptar niños si están defectuosos, y subimos en intención de voto. Por ejemplo. Voy a comprobar cómo aceptarían los electores que sacáramos o no los tanques a las calles de Barcelona, y, dependiendo del resultado, podemos plantearnos precintar o no el Parlament.

Podemos esperar cualquier cosa, y todavía falta el numerito de sacar a Franco, sus restos, del Valle de los Caídos. En la última encuesta conocida, de El Mundo, de ayer mismo, baja el Partido Socialista y suben PP y Vox. El Hormiguero ha catapultado a Santiago Abascal y sitúa ya a su partido como tercera fuerza política. Si le salió bien lo de la manada de inmigrantes y los homosexuales como posibles padres adoptivos de niños o niñas con problemas, se puede esperar cualquier otra atrocidad porque el líder ultraderechista está crecido. Mientras más se metan con él y le llamen facha, más va a subir en las encuestas, como está pasando.

Pablo Casado está siendo el más listo, porque apenas se mete en fregados, habla lo justo y está a la espera de que Sánchez cometa un gran error, por ejemplo, con lo de Cataluña. Casado sube claramente en las encuestas, y aunque se hunda Ciudadanos, como también sube Vox, los populistas podrían ser sus mejores aliados después de las elecciones. Total, que vamos a ver de nuevo a Sánchez ofreciéndoles ministerios a Pablo Iglesias, quien tampoco se mete en muchos fregados: se ha sentado a ver pasar el cadáver político del líder socialista, porque sabe que no tiene muy claro qué hacer con los independentistas y radicales que están quemando Barcelona, y confía en que resbale y se la pegue.

Y a todo esto, que es a lo que iba, ¿es de recibo que se hagan encuestas y que se publiquen los resultados, con todo lo que está pasando? No, no es de recibo, pero aquí cabe ya todo porque lo que interesa es lo que interesa, trincar o no soltar el poder. Así que si la semana que viene sacaran a Franco del agujero, lo subiesen a un helicóptero, se cayera el autogiro y rodaran los huesos del dictador por los montes del Valle de Cuelga Muros, en San Lorenzo del Escorial, las encuestas hervirían. Y sin Berlanga rodando.