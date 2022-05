«¿Explicaciones, de qué?» o el Rey desnudo

El Rey emérito, ayer, contestaba a la pregunta ‘¿va usted a dar explicaciones?’ con un inaceptable ‘¿Explicaciones de qué?’. Y el Rey emérito olvida que sin explicaciones no hay paraíso, en España ya no.

Por lo que parece, el Rey no cree que deba dar explicaciones a nadie y, seguramente, es que no sabe lo que está pasando; seguramente, vive en un universo paralelo lleno de lujo, de ensoñaciones y de mentiras en el que lo que ha hecho es normal y no requiere de excusas públicas. Tal vez, lo que alguien debería hacer es explicar a este hombre que está obligado a dar explicaciones al pueblo español porque gracias a la bondad y paciencia de millones de personas se ha hecho rico y ha vivido como solo tienen oportunidad algunos, muy pocos. No quiero pensar que el Rey anda desnudo y no lo sabe. No quiero pensar que el Rey no tiene alrededor a nadie que le advierta de su desnudez.

El Rey emérito ha sido de todo menos ejemplar. Sin duda ha hecho cosas excepcionales por España. Lo malo es que esas cosas están colocadas en el extremo opuesto a las que ha hecho mal y, además, unas no justifican a las otras. Hacer un servicio a España no te habilita para no pagar impuestos o cobrar comisiones o cualquier cosa parecida.

Los españoles necesitan explicaciones y el Rey emérito debe entender que no darlas es tirar misiles contra la línea de flotación de la institución. Le está haciendo un flaco favor a la monarquía.

Si alguien logra que este hombre aterrice para tomar nota de lo que sucede le hará un favor. A él y a Felipe VI. Y, seguramente, a todos los españoles puesto que la monarquía ha servido mucho y bien a este país.