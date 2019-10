Exposición-subasta de obras de arte para Proyecto Hombre

Entrando de pleno en la Exposición, comisariada (aunque tal vez esta palabra no sea la exacta y se quede corta), por Carmen Aranguren, quien a través de su galería de la Puerta de la Carne está en contacto continuo con artistas, coleccionistas y otros galeristas con los que mantiene una extraordinaria relación, al punto que se ha dirigido a ellos para que sean los que también se sumen a la subasta benéfica, cediendo las obras de los artistas que de alguna manera se relacionan con ellos.

Artistas particulares, herederos de artistas y coleccionistas, han querido sumarse también a esta experiencia, que da buena cuenta de su solidaridad, pues el precio de salida es menor y por otra parte las obras que han sido elegidas por todos, bien puede afirmarse que son extraordinarias.

La subasta, la dirigirá la experta en arte y en el mercado del arte con gran experiencia ya en este terreno pese a su juventud, Beatriz Valdivieso y contará con las dos esculturas (en bronce o alabastro), pinturas (realizadas en técnicas: mixtas, o en óleos, acrílicos y acuarelas), dibujos (lápices sobre papel), fotografías (en ediciones limitadas a 5, salvo la que se ha propuesto como el “Lote o Fila Cero” (una foto de AITOR LARA de la que saldrán 150 copias, para que sea más factible la adquisición), y reproducciones digitales, componen un excepcional observatorio dividido en los 24 lotes que la integran -correspondiente a cada uno de los autores (o en su caso a un colectivo como es Hell´o Collection)- que son todos sin excepción, de una altísima calidad.

Comenzando por los autores, estos son los que participan: Carmen Laffón, Pierre Gonnord, Elena Asins, Jorge Yeregui, Mª José Gallardo, Pepe Espaliú, Silvia Cosío, Dis Berlin, Juan Romero, Luis Gordillo, Hell´o Collection (compuesto por jerôme maynen (blastus) y Antoine Detaille (Tatone), Ricardo Cadenas, Seleka, Beth Moysés, Emilio González Saínz, Gonzalo Puch, Féliz de Cárdenas, Carlos Franco, equipo 57 (formado por José Duarte, Juan Cuenca, Agustín Ibarrola, Juan Serrano y Ángel Duarte), Juan Genovés, Alfonso Albacete, Abraham Lacalle, Bruno Barbey y Aitor Lara.

Finalmente, citar a los galeristas que además de la Organizadora (“comisaria”) Carmen Aranguren, son: Juana de Aizpuru, Alarcón Criado, Pepe Cobo, Delimbo, Félix Gómez, Rafael Ortiz, Birimbao, Guillermo de Osma, Sánchez de Lamadrid y Weber Lugten.

No quisiera terminar este artículo para El Correo Web, sin mencionar a uno de los coleccionistas que he tenido ocasión de conocer, como es el director de cine y productor entre otras muchas cosas Eduardo Trías. Con ellos, como todos los que asistan en directo, reserven o adquieran alguna de las obras por los teléfonos 670 638 829 y 670 746 204 o por internet: www.eventbrite.es, Proyecto Hombre (y me atrevería a decir Proyecto Mujer también), podrá continuar realizando todas las labores que viene haciendo desde que se crea en Sevilla en 1991.