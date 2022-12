Fachas somos todos

No se ponga tenso. Asuma la realidad sin grandes aspavientos. Usted es un facha. Tan facha como puedo serlo yo. Pero no se preocupe porque no es para tanto. Ser facha es tan grave como ser cualquier otra cosa.

¿Ha discrepado con lo que dice el presidente del Gobierno? ¿Ha votado a un partido que no es el que gobierna en España? ¿Es usted catalán y no es independentista? ¿Es usted independentista y presume de ello? ¿Piensa cómo M. Rajoy? ¿Sabe quién es ese M. Rajoy? Si usted ha contestado ‘sí’ a estas preguntas es usted un facha. Y si ha contestado ‘no’ es usted un facha. Por supuesto, si ha contestado a unas ‘sí’ y a otras ‘no’, es usted un facha. Y es que ser facha es lo mismo que pensar con libertad, esa es la gran paradoja que vivimos actualmente. Se ha utilizado tanto y tan mal esta palabra que significa justo lo contrario a lo que debería significar. Es lo que tiene ser ignorante y hacer gala de ello.

Basta con oponerse a algo para ser tachado de facha. Los que ahora tildan de facha a unos serán tildados de fachas por esos mismos. Todo depende de quien gobierne. Manifestar una opinión es ser un facha para la mitad de españoles. Y manifestar la contraria es ser un facha para la otra mitad.

Los fascistas fueron anti demócratas, se cargaron las libertades siempre que pudieron, fueron violentos y salvajes con los que no pensaban como ellos, intentaron convertir el mundo en una especie de campo de concentración en el que el pensamiento no servía si era distinto al oficial. Ser facha debería ser un insulto y el que llama facha a otro lo hace con la intención de ofender. Pero ni es un insulto ni ofende porque te lo llaman si eres distinto. Y eso no es ser facha.

Me aburren los que llaman fachas y fascistas a otros sin saber qué fue el fascismo; sin saber qué supone usar en exceso las palabras hasta desgastarlas por completo. Y me temo que la sociedad actual va derecha a la idiotez más absoluta y a la indigencia cultural más profunda.