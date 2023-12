Familias rotas (2). El rey no habló del jaleo de su casa

La Casa Real tendrá 8 millones y pico de presupuesto, con eso se puede vivir realmente y, sin embargo, la familia real tiene ganado el cuerpo y perdida el alma. La otra noche, en su discurso de Nochebuena, no nos dijo nada del follón que tiene en casa, ni siquiera lo contó como hablan los reyes, sin decir lo que están diciendo, algo parecido a como se expresan los papas menos Francisco que es más claro y por eso lo quieren defenestrar los suyos mientras que otros suyos se limitan a transmitir lo que sostiene sobre ateos y la unión de homosexuales sin decir nada, fríamente. Qué vejez le están dando al hombre como si ya la vejez de por si no fuera un castigo. Eso le pasa por no callarse o por no hablar del sexo de los ángeles como el rey que siempre apunta pero no dispara porque dicen que no lo deja el gobierno. Bueno, pero él tendrá dignidad, ¿no? Por lo visto estas cosas se hacen de otra manera, yo es que voy muy lanzado.

A pesar de todo, van lanzados a por él. Utilizan a los plebeyos que se le metieron en la Corte con su visto bueno; a su padre y la que ha armado a pesar de lo alto que deja el pabellón del hombre hispano que conquistaba todo lo que quería; hablan de las órdenes que le da la reina Letizia, de los disgustos de la madre suya y reina emérita con la mentada Letizia, de los demás que sufre en silencio las donjuanadas de su señor marido, rey emérito de todos. Hasta juegan con el desaguisado que lleva en una de sus extremidades superiores el monarca.

No sé qué va a pasar con estas coronas modernas de hoy que son como las de siempre lo que pasa es que una serie de revolucionarios malnacidos le han metido en el coco a la gente que todos somos iguales y que los reyes no sirven para nada. ¿Que no sirven para nada? Tienen estética, caché, a la gente no le gusta lo feo, ¿acaso cuando los turistas vienen por Sevilla los llevamos en un tour a ver los barrios más pobres de España? Uno de los motivos por los que yo me largué de la izquierda para quedarme en tierra de nadie fue que carece de estética y orden y eso es importante, ¿desde cuándo voy a aguantar yo a un personal que pasea rastas?, ¿a unos tíos mayores jugando a ser jóvenes?, ¿a unos sujetos que ya no se ponen ni corbata en un tribunal académico porque tienen que ir de progres?; ¿a miles de progres con perritos?, ¿a millones de mujeres con miedo a parir o presumiendo de que parir está demodé?, ¿a un personal al que ha educado más el Tío Sam que el tito Marx?, ¿a unas mujeres que te acusan de maltrato psicológico por una opinión?, ¿a unos jóvenes de cristal de bohemia que no cuentan chistes o los que cuentan son para llorar y no de risa, precisamente?

La monarquía me regala la vista a pesar de que la nuestra sea una familia rota. Doña Sofía no ha podido cumplir su sueño de unirla y tiene que refugiarse en el pecho de su hermana, Irene de Grecia, llamada comúnmente en la familia la tía Pecu porque dicen que es peculiar. De vez en cuando, doña Sofía le dice a la tía Pecu vámonos que no aguanto a la Leti y se van a un hotel por Centroeuropa de los finos, claro.

Los monárquicos de verdad nunca aceptaron a los plebeyos y estoy de acuerdo. La monarquía es sangre azul, fantasía, sueño, antes y ahora, ¿qué pintan ahí personas contaminadas por la cultura popular? Urdangarin ya está fuera de combate por partida doble. Doña Letizia le ha hecho la cruz a su suegro, no lo deja entrar en Zarzuela y ha logrado que se vaya al desierto a purgar su culpa ética porque judicial ya no tiene ninguna que para eso es y fue rey. Felipe VI no se atreve con su señora, ahora dicen que Juan Carlos I se ha vengado con el libro de Jaime Peñafiel en la que un tal señor Del Burgo afirma que ha tenido rollo con la reina, siendo su cuñado o excuñado, casado con una tal Telma, hermana de la real experiodista. La infanta Elena -la que casó monseñor amigo en Sevilla con realización televisual de Pilar Miró- está con su padre, como debe ser, mientras que el rey real no logra que su padre duerma en casa por presiones de Letizia. Y ahora que si Don Felipe le puso espías a doña Letizia y hasta que si una de las hijas de Letizia no es de Felipe VI sino de otro machote.

¿Cómo vamos a prescindir de una monarquía así? Estamos a la altura de las monarquías más empinadas de Europa. Entre esta historia y los devaneos de Puigdemont con Sánchez nos hallamos viviendo una noche en la ópera y en estos tiempos de inflaciones y deflaciones anímicas qué más da una inflación más. ¿Preferimos Puigdemont I de Cataluña y menos 1 de España? ¿Sánchez I el Sonrisas? Ese personal nos cuesta mucho más de 8 millones y son menos. Y verán cuando formen gobiernos y empiecen a nombrar y a colocar.

No he inventado nada, faltaría más, todo lo dicho lo he leído en unos medios y otros. El rey debió hablar de todo esto en su discurso de Nochebuena porque los súbditos no podemos seguir en este sinvivir. Claro que entonces hubiera empalmado con la Nochebuena de 2024 y veríamos que estaría pasando fuera mientras él intentaba ordenar el entuerto.