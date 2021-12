Fascismo catalán: ¿sólo el 25% de español?

¿Sólo el 25 por ciento de las clases en castellano-español en Cataluña? Pero si debería ser al revés: el 25 por ciento en catalán y en 75 por ciento en español. ¿Cómo hemos podido permitir esa monstruosidad que ahora quiere imitar Valencia? Yo ya no me entiendo ni con mi familia catalano-valenciana, ellos piensan en catalán o valenciano y me parece lógico, pero aquí estamos en un país con una lengua común, la segunda o tercera en el mundo, y me han impulsado a meterme en un rinconcito provinciano, han obligado a las gentes de Cataluña y de Valencia a hablar en un idioma perfectamente inútil en un mundo globalizado como el actual, parte de las horas dedicadas a ese idioma se podrían utilizar en aprender más inglés, alemán o chino.

Ya en el colmo de la opresión fascista, se ha presentado el caso de esa familia amenazada porque exige que se cumpla la ley y aplicar al menos ese ridículo 25 por ciento de español a las enseñanzas de su hijo. Hay que reaccionar contra este fascismo racista y por tanto excluyente que es el mismo que ha separado familias y a la universidad catalana del resto de la española y que pintarrajea las puertas de los despachos de profesores que se niegan a entrar por el aro de un localismo fruto de ignorantes, encabronados y perdedores de la Historia que se retrotraen sobre sí mismos en lugar de asumir que guardar su lengua no es incompatible con colocar por encima de ella la que hablan cientos de millones de personas en todo el mundo y la que es predominante en la península ibérica. Si ya en el mundo académico estamos marginados los que escribimos en español y no es imaginable ganar un premio nobel ni otro similar sin publicar en inglés, ¿qué decir de un idioma como el catalán? Es una seña de identidad, claro, y hay que preservarlo, pero el realismo catalán debería ganarle al corazón que apuesta por una forma de hablar inútil fuera de Cataluña.

El miedo a la libertad es lo que demuestra el fascismo catalán que intenta amedrentar a una familia y a quien se atreva a imitarla. Se está mal en Cataluña, muy mal, por culpa de estos cafres; yo prefiero esquivar mi presencia allí a menos que deba ir a ver a mi familia, a la que adoro. Se huele la tensión, es verdad que los medios agrandan y exageran el problema pero el problema está ahí, se respira, mi última visita académica fue una invitación que me hicieron desde la Universidad de Barcelona para participar en una mesa redonda en la que el único de la sala que habló en español fui yo. No me gustó nada el ambiente, cuando me escribieron para darme orientaciones con la finalidad de publicar mi intervención en un libro les dije finamente que hicieran lo que les diera la gana con mi texto, sin cambiar su esencia, claro. No me interesaba para nada ese libro, fruto de un clima tenso, nacionalista excluyente, el nacionalismo le ha hecho mucho mal al mundo y éste catalán, tan cobarde, mucho más le puede hacer a toda España. Vamos, que se lo está haciendo. Hace diez o veinte años las relaciones entre mis colegas de las universidades de allí y los que estábamos en universidades externas a Cataluña eran muy cordiales. En dos décadas se han vuelto endogámicos y cerebros que tenía y tengo por muy relevantes se han contagiado con el “España nos roba”. Un converso catalán procedente de Andalucía y dueño de un bar-restaurante me dijo “cosas” propias de eso, de un converso, y me faltó poco para tirarle un plato a la cabeza. Si no lo hice fue por mi familia, allí presente.

Hay que enfrentarse a estos “camisas negras”, “por uno que dijo no, tembló Roma”, afirmó Kirk Douglas cuando encarnaba al esclavo Espartaco en la película de Kubrick. Hay que decir no, una y un millón de veces antes de que estos badulaques tomen del todo su tierra y toda la tierra española, transmitiendo sus odios a toda la península.