Federico García Lorca vive por ser poeta, rojo y maricón

Hace 87 años que asesinaron a Federico García Lorca, por rojo y por maricón. Eso dijeron los que le dispararon por orden del general Queipo de Llano, un sujeto que debería avergonzar a todo aquel que conozca lo que hizo en vida.

En España, seguimos teniendo decenas de miles de restos de personas asesinadas olvidados en cunetas y descampados. De rojos y de fascistas. De personas. Restos de amores, de recuerdos. Restos de ilusiones y de sueños por cumplir. También restos de odios que no llevaron a ninguna parte. España está llena de restos que alguien quiere dejar en el olvido y nunca podrá conseguirlo. Las cunetas siguen llorando desconsoladas.

Lorca hablaba de amor con frecuencia. Del amor plural, del amor tolerante y a la tolerancia, del amor por encima de cualquier otra cosa. Lorca hablaba de amor y lo sigue haciendo desde su tumba cavada con el descuido que provoca el miedo. Nos grita el amor al oído para que no olvidemos que alguien fue capaz de matar a otro por su forma de pensar y por su condición sexual, que alguien fue capaz de matar a otro sin ton ni son. En su obra de teatro ‘El Público’ se puede leer (los tres caballos blancos están en escena) el siguiente poema: ‘Amor, amor, amor. / Amor del uno con el dos / y amor del tres que se ahoga / por ser uno entre los dos’. No se puede decir mejor el amor; no se puede decir mejor el amor sin fronteras, no se puede decir mejor la tolerancia. No se puede decir mejor qué pintamos en este mundo. Pero alguien asesinó a Lorca por rojo y por maricón. Seguramente, esos que dispararon al poeta y a muchos más no hubieran entendido nada de esos versos. La brutalidad no casa bien con la poesía.

Hace 87 años mataron a Federico García Lorca, pero no pudieron silenciar al poeta. Le dispararon para convertir al hombre en un mito, en un alma infinita.