Feijóo debe ir a por todas

En España hace bastante tiempo que se terminó la decencia y la coherencia, este vuelve a ser un país de odios escondidos que si no han estallado ya es por la situación geopolítica en la que estamos. La falta de alternativas realmente progresistas -que empiezan en la educación a todos los niveles, no en el adoctrinamiento y la asfixia fiscal-, la aplicación efectiva de que como el fin justifica los medios es normal aliarse con cualquiera, más los numerosos casos de corrupción protagonizados por PP y PSOE, han convertido a Estepaís en un estercolero moral y ético. Y eso que estamos en democracia, no sé qué pasaría en una dictadura.

Lo anterior permite a Feijóo ir a por todas en su deseo de gobernar el país. Desde la oposición “progresista” le largan que va a gobernar como pasó en Madrid en otros tiempos: con votos “comprados” al PSOE. El PP se ha unido en la votación de finales de septiembre a Vox y está ya en contacto con Junts y con ERC más las insistencias con el PNV. Lamentable que toda España esté pendiente de este personal pero así es nuestra democracia, si queremos otra deberíamos haberla cambiado antes pero el PNV y el antecedente de Junts -CiU- le venían muy bien al bipartidismo cuando no lograba mayoría absoluta. Así que lo que hay es lo que hay.

En un clima donde todo vale -o casi todo porque el PP no quiere nada con Bildu, dice- no hay que andarse con remilgos como no se ha andado Pedro Sánchez. Si ayer mismo nos decían desde el PP que un prófugo de la justicia gobierna España ahora ese prófugo parece alguien que se fue de vacaciones una temporada y como está a gusto no ha regresado aún. Comprensible en un mundo tan estresado como el actual. Si el PNV tiene elecciones vascas a la vuelta de la esquina y teme el sorpasso de Bildu, se le promete más oro y más prebendas que llevar en su programa electoral y los cinco votos a la faltriquera de Feijóo. Y como Junts prefiere otras cosas antes que el referéndum se le pueden conceder y más votos para Feijóo. A Junts se les pueden prometer los trenes de cercanías y una hacienda catalana para que se queden los catalanes con su dinero. Además, puede Feijóo prometerles que si llega a presidente le perdonará la abultada deuda que tiene Cataluña debido a sus juegos a ser un país independiente de facto y, según ellos, al dinero que nos tienen que dar a los vagos del sur.

Me imagino que todo esto no ocurrirá de aquesta forma y, si así fuera, estoy deseoso de saber qué propuesta piensa hacerle Feijóo al prófugo para conquistar sus votos. Y qué le va a proponer al PNV para que de una vez tuerza el brazo y suelte votos. Y a qué diputados del PSOE va a abordar para que traicionen a su partido. ¿Hay cuatro sociatas que no puedan dormir por culpa de su conciencia sucia debido a los años de gobierno que hemos tenido y a los que podemos tener si la ensalada de partidos regresa a la Moncloa? ¿Los hay? ¿Cuatro personas decentes que hayan escuchado de vez en cuando las opiniones de la vieja guardia y tengan lo que hay que tener para votar con el PP y Vox? Si se han casado con Bildu y con los impulsores de una rebelión contra el Estado que su partido construyó no veo la causa por la que deben oponerse a estar juntos pero no revueltos con Vox. Pueden seguir con su cantinela inútil contra el maltrato y contra besos en la boca y demás distracciones para las masas, pueden seguir desenterrando huesos, con permitir que los desentierren a todos se soluciona, en lugar de desenterrar a los de un solo bando. No les va a pasar nada, hay más mujeres que hombres que votan, una alcaldesa del PP de un pueblo de Sevilla le ha cerrado las puertas al José Manuel Soto ése por deslenguado digital. Además, la socialdemocracia está pensada para apretar al capital sin ahogarlo como pretenden los pardillos que juegan al marxismo.

Feijóo debe intentarlo, aquí se ha acabado la vergüenza. Eso sí, como no tiene mayoría absoluta tendrá también que ser reo de Junts y del PNV si logra sus apoyos. Y de Vox. El hombre esconderá una tercera vía para estar menos preso que Sánchez. Supongo. Desde el punto de vista de la coherencia ideológica estamos casi en las mismas: un señor que tiene que hacer lo que sea para gobernar renunciando a buena parte de sus principios. La esperanza es que sea sólo semejante a don Pedro, no igual. Para ser igual que se quede don Pedro que es más guapo y sabe inglés mejor y puede perseguir con más soltura a Biden al ser más joven.