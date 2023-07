Feijóo, mentir hubiera sido mejor

Ya es tarde y además con lo que ha pasado en las autonomías no se puede aplicar, pero lo que tenían que haber hecho Feijóo y Vox es mentir. Se está dando una paradoja asombrosa. De modo que Pedro Sánchez aseguró en su momento que él con Podemos, separatistas y simpatizantes de lo que llaman lucha armada, con esos ni a la vuelta de la esquina. La gente lo vota –poco- y luego sale por peteneras. Por su parte, Feijóo afirma que él lo que quiere es mayoría absoluta como Moreno Bonilla o Ayuso y si no la tiene, aunque no suele sostenerlo con claridad, da a entender que ahí está Vox y en las autonomías se entiende con Vox. El hombre está siendo sincero con la gente, como debe ser. Sin embargo, aún no las tiene todas consigo.

Conclusión: si el pueblo se inclina por Sánchez estará arrimándose de nuevo a un mentiroso, esta vez el llamado pueblo soberano habrá votado a un mentiroso empírico al que ERC le ha dicho que no lo apoyará en la investidura como presidente si antes no hay referéndum o compromiso de referéndum de independencia, lo cual obliga a trastocar la Constitución y, con ello, al país entero, a meternos en un jaleo tan grande que no le va a servir al señor Sánchez para continuar montado en esa moto veloz en la que está paseando a la maravillosa mujer llamada Economía Española. La prensa de derechas ha elaborado una enorme lista de mentiras, yo me quedo con las anteriores que no son embustes cualesquiera, son traiciones a un pueblo que en un buen porcentaje lo va a votar porque cree que es de izquierdas.

El personal por tanto preferirá movida a que llegue un supuesto fascismo que no existe tal y como lo entendemos y que la mayoría de los votantes de Sánchez y adláteres ni lo ha vivido ni por tanto padecido. Sabemos que Vox no ha pegado tiros en la nuca ni en la cabeza ni ha puesto bombas en Hipercor. Sabemos que Vox no ha incendiado Barcelona ni persigue en plan nazi a quienes desean hablar uno de los tres idiomas más importantes del mundo y estudiar la historia de esa zona del imperio romano a la que llamaban Hispania que significa como sabemos Tierra de Conejos; la historia de una península en la que, según Estrabón, era posible que una ardilla se trasladara desde el norte al sur de árbol en árbol.

Sin embargo, los “otros” son compañeros de los militantes de ETA a los que homenajean y alardean de ello lo cual me parece coherente, mejor eso a que pidan un falso perdón, me gusta saber con quién me la estoy jugando. Y tantos los unos como sus camaradas los independentistas catalanes abominan de las fuerzas armadas y de sus paisanos constitucionalistas. Repito que no me disgusta que llamen al pan, pan, y al vino, vino, según lo que ellos tienen por pan y por vino. No engañan a nadie, al revés que Sánchez, al que van a votar millones de personas sabiendo quién es. Si gana o puede formar gobierno será verdad eso de que cada pueblo o país tiene lo que merece. No creo que se le pueda aplicar a Sánchez lo de mejor malo conocido que bueno por conocer. Ahora bien, que sea lo que el pueblo quiera. Entretenidos vamos a estar gane quien gane, a mí lo que me ocurre es que quiero que si gobierna la izquierda deseo que sea la izquierda porque lo que se tiene por tal poco tiene que ver con ella. Rechace imitaciones y más sin son malas imitaciones.

El PP y Vox tenían que haber estado calladitos, cada uno a lo suyo, ajenos los unos a los otros, escondidos, mintiendo, y, una vez en el poder, a hacer coaliciones. Lo que pasa es que con las elecciones municipales y autonómicas la mentira no se puede mantener y hay que retratarse o morir. La verdad no es buena compañera en política.