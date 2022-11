¿Feijóo o Ayuso?

El aparato del PP decidió que si Casado y Ayuso andaban a la gresca no había que apostar ni por el uno ni por la otra y se fue al centro, a la moderación que dicen que representa Feijóo. Puede que haya existido algo de machotería ahí, ¿darle el poder a una “niña” y presentarla para la Moncloa? Pues sí, sí, señoras y señores, tal vez Feijóo sea un fenómeno gallego y ojalá me equivoque. Para enfrentarse con Sánchez, ahora y el año que viene, hay que alzar un poco más la voz, el presidente esconde salidas populares para todo y además ha logrado que en el PSOE nadie tenga lo que hay que tener para ponerlo en su sitio, todos prefieren sillones en mano a Sánchez volando, Felipe González pondrá la cara que ponga y lanzará las indirectas que lance pero aguanta que a Alfonso Guerra lo ninguneen y que pacten con el brazo político de los que asesinaron a compañeros suyos, con separatistas y con el partido de alguien que le dijo que tenía las manos manchadas de cal viva y por tanto le colocó nombre a esa X que siempre ha estado ahí oculta, sobre quién encabezaba de verdad a los GAL.

La derecha está llena de complejos y Feijóo habla muy bajo. Yo creo que, si no alza la voz y proclama sus ideas con claridad y la gente ve muy diáfana la diferencia con el gobierno actual, Pedro Sánchez se lo puede ir merendando poco a poco de aquí a diciembre de 2023 o antes. Sin embargo, no le sería tan fácil al presidente con Isabel Díaz Ayuso, ahora era su momento, como lo fue el de Felipe González en 1982. En lugar de recelar de ella lo que el PP debería haber hecho es cerrar filas con esta mujer. El PP ha tenido miedo a un cambio tan brusco y a la juventud que empuja y que sabe mejor que Feijóo cómo funciona el cerebro de otra persona de su generación cual es Sánchez.

Creo que Ayuso tiene más resortes que Feijóo, es más fina hablando que mi amada Cayetana Álvarez de Toledo, no tan brusca como ella, que no se sabe si Voxea o Pepea. Y sin embargo, ambas representan a ese feminismo que no siembra odios ni parece que nos quiere capar y hacernos una lobotomía a todos los tíos sino que tiende a entenderse con ellos, igual que ha hecho siempre la izquierda al menos desde el siglo XIX o cuando yo estaba en la clandestinidad comunista donde teníamos claro que había un objetivo: cargarnos a Franco hombres y mujeres unidos para después seguir avanzando hacia el socialismo aprovechando que esto de ahora no es más que un juego pseudodemocrático, la “democracia burguesa”, la llamábamos. Ya no es ni burguesa, es una pugna generalmente protagonizada por espabilados de segunda y hasta de tercera fila por acaparar sillones bien pagados.

Yo, como sigo sin saber qué planes tienen unos y otros para España y como soy consciente de que aquí no se hace lo que los votantes desean sino lo que establece USA, el BCE, la UE y la OTAN, más los pactos poselectorales que traicionan el deseo de los sufragios, voy a seguir quedándome en casa porque mi voto es dinero y no le voy a dar dinero a un personal que ni me dice lo que quiere ni es dueño de sí mismo. Ni yo tengo cabida en su mundo cerrado y amante de la docilidad ni ellos en el mío, así que volveré a quedarme en casa cuando se den elecciones. Como me queda la palabra pienso opinar y me parece que, aunque decirlo no sirva para nada, era el momento de una brillante y popular Ayuso antes que el de un gris Feijóo. Por lo demás, que pase lo que sea, que venza la izquierda dividida y falsa o la derecha despistada. Aquí estaremos para aceptar lo que el pueblo desee y servir a quien sea como funcionario público que he logrado ser y a mucha honra.