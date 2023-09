Feijóo ya es el ganador

Que Alberto Núñez Feijóo es un ganador nato es algo que solo pueden discutir los que le odian, que son muchos. Entre ellos, Pedro Sánchez, que solo busca humillarlo, ya que no fue capaz las elecciones en julio, porque no es fácil ganarle a un señor que ha gobernado siempre en Galicia con mayorías absolutas, cuatro en total. No era fácil ganarle a Sánchez en las últimas elecciones, pero le ganó, porque el actual presidente en funciones no ha ganado nunca unas elecciones con contundencia. Pero quiere seguir siendo presidente y lo más probable es que lo sea porque Feijóo lo tiene muy difícil a pesar de que fue el candidato más votado, quedándose solo a cuatro votos para poder formar gobierno. El pasado domingo le dio al Partido Popular el acto más multitudinario de su historia y viene hoy al Congreso a intentar ser presidente, aunque solo un milagro le podría abrir las puertas de la Moncloa. Sánchez irá por él a degüello y no sería extraño que le tuviera preparada alguna sorpresa para humillarlo, porque parece que lo tiene todo atado con los nacionalistas y le podría reventar la investidura al gallego. Pero pase lo que pase hoy en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo dará un buen discurso y tratará de machacar a su contrincante. Está obligado a hacerlo, sobre todo después de la manifestación del pasado domingo en la capital de España, de la que salió reforzado como el único líder fuerte de la derecha española. Posiblemente no va a tener otro día más importante que el de hoy tras año y medio de líder del Partido Popular. Ya es el ganador, pero haría historia si mandara a Sánchez a su casa, si le diera una soberana paliza al mentiroso más grande de la política española del último medio siglo, al hombre que por su enfermizo apego al poder ha sido capaz de engañar no solo a millones de españoles, sino a su propio partido, convirtiéndolo en una piltrafa. Él sabe bien lo que es una investidura fallida. Feijóo no.