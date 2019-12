Felicidades, Camarón

El pasado jueves día 5 fue el cumpleaños de Camarón de la Isla y ayer fui a San Fernando a felicitarlo personalmente, porque sigue viviendo allí, en sus calles y en aquel mar que continúa dándole sal y luz a su cante de bronce único. Estuve en la Venta de Vargas, donde jugaba de niño y empezó a dar sus primeros vuelos en el cante, como un pajarillo rubio al que daba de comer la gran María Picardo, que también sigue allí, aunque se fuera hace años, pendiente de todo y dándole ternura a aquellas viejas paredes con tanta historia. Visité, una vez más, el cuarto donde no solo cantó Camarón cuando era niño y un adolescente que ya prometía, sino Caracol, el otro genio del cante moreno, con el que un día se midió en ese sitio mágico, a pesar de la diferencia de edad. Camarón tendría hoy 69 años recién cumplidos y el cante de inspiración no estaría huérfano, como está, si viviera. Como ocurre con Chacón, Manuel Torres, Marchena, Vallejo, Caracol, Valderrama o Mairena, cada día canta mejor. José Monge Cruz era un genio y un creador, a pesar de que dicen los chanelaores de la cosa jonda que no creó nada, como si crear un estilo nuevo, una manera única de cantar, no fuera crear. Todo lo que pasó por el tamiz de su prodigiosa garganta gitana era suyo, lo hizo de su propiedad, de ahí que siga vivo y que todo es llegar a San Fernando y verlo corretear por los aledaños de la Venta de Vargas, con Lolo Picardo mirándolo como si fuera su niño. Solo se muere lo que se olvida y es imposible olvidar al hijo de Juana y Luis. Estuve ayer con su hijo Joselito, el pequeño de la prole, que tenía solo un año cuando murió Camarón. Le conté algunas vivencias con su padre en España y fuera de nuestro país, en Montreux (Suiza), cuando el famoso Festival de Jazz que se celebra en esta ciudad dedicó una noche al flamenco y fue uno de los invitados, con Manolo Sanlúcar, Lole y Manuel y el Pele de Córdoba, entre otros músicos. El chaval es artista, aunque no flamenco, y poder hablar con él fue una experiencia importante. Todo ayer fue una experiencia, volver a entrar en la Venta de Vargas, ver cómo van las obras del futuro museo del artista y visitar su monumento. Comprobar, en definitiva, que el genio más sencillo de la historia de la música sigue flotando en la luz de San Fernando y que su música continúa siendo la mejor banda sonora del sur.