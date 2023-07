Felicidades Perro, el CM del PSOE y el Día Internacional del Perro

Hoy es el Día Internacional del Perro. En las redes sociales, los de siempre han aprovechado para insultar al presidente del Gobierno de España. Ya saben eso que dicen de Perro Sanxe, un insulto salvaje, desagradable y sin pizca de gracia. Pues bien el CM del PSOE (Community Manager) se ha lanzado a la piscina y ha publicado la foto de un perro con una leyenda que dice ‘Más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe’. En fin, todo vale en campaña electoral y ellos sabrán lo que hacen. Desde luego, insultar al presidente del Gobierno de tu país está feo; utilizar un insulto grave para hacer campaña aunque se intente dar la vuelta al significado está feo.

Me van a permitir que vaya a lo mío...

Hoy es el Día Internacional del Perro, ese animal fiel que nunca abandonaría a su dueño. Nunca jamás. El perro es todo cariño, respeto y fidelidad. Un saludo de la mascota es un momento feliz e intenso porque sólo ellos son capaces de recibirte con alegría desbocada tantas veces sea necesario a lo largo del día. La compañía que un perro puede llegar a hacer no se puede medir teniendo en cuenta parámetros humanos porque es eterna; si estás enfermo está a tu lado, si estás triste está a tu lado, si te sientes eufórico está a tu lado, si lloras tu mascota llora contigo.

Tengo casi sesenta años y desde los cinco he tenido perros en casa. Todos han destacado por algo en concreto, todos han sido preciosos e irremplazables, todos se han quedado grabados en la memoria. Actualmente es Gaia la que vive con nosotros. Mi bulldog es la mejor perra que he tenido al lado en mi vida por su equilibrio, por su cariño sin límite, por su forma de alegrarme el día desde el amanecer hasta que apagamos la luz para dormir. Y me ilusiona tener a Gaia en casa y poder celebrar un día tan especial como este en lugar de estar insultando a otros.

Adopten mascotas, por favor. Las perreras están llenas y en verano el número de abandonos se multiplica. Adopten y no se arrepentirán jamás. Su mascota les llenará la vida de amor y felicidad.