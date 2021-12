Los discursos del rey de España en Nochebuena no me han interesado casi nunca, al no ser monárquico. Sin embargo anoche escuché el de Felipe VI, al que le tengo un respeto, el que se ha ganado formándose y teniendo siempre esa actitud tan positiva y calmada. Esperaba otro discurso, quizá más hondo y claro, y que hablara de su padre. ¿Por qué no? Creo que los españoles en general, monárquicos o no, hubiéramos agradecido un golpe en la mesa, que se olvidara de lo que le puede perjudicar o no y hablara desde el corazón, Como rey e hijo de otro rey, Juan Carlos I, que le está haciendo un gran daño a la Monarquía española y a la democracia por la que tanto luchó y que en gran parte tenemos por él. Felipe VI El Triste, se tiene que mojar, ser más valiente, que veamos que el papel de la Monarquía va más allá de dar continuidad a una tradición que para millones de españoles, entre los que me cuento, se hace cada día menos necesaria. Debería mojarse no solo con el feo asunto de su padre, sino con todo lo que está pasando en España, que no es poco. Si no es así, esos millones de españoles que no ven necesaria la Monarquía, se pueden hacer la misma pregunta que se hizo ayer el podemita Echenique. “¿Para qué sirve el rey?”. Por cierto, ¿para qué sirve Echenique? Pues el Rey sirve, el de ahora y el anterior, para que un señor como Echenique sea diputado y pueda disfrutar de todo lo que ello conlleva, y de la libertad de expresión que hasta hace tres días te llevaba a la cárcel si la ejercías, aunque no ofendieras a nadie. Felipe VI es muy querido en España, mucho más que todos los políticos juntos, pero se tiene que mojar, denunciar la corrupción que existe, hasta la de su casa, el vergonzoso comportamiento de su propio padre. Exige “lealtad a la Constitución” e “integridad pública y moral”, pero calla ante tamaño escándalo real y lo que está pasando con el independentismo, los homenajes a etarras y el hecho de que se hayan metido en las instituciones democráticas para acabar con España. Si no se moja nada, si solo es una figura decorativa, timorata y triste, habrá que darles la razón a quienes piensan que la Monarquía es absolutamente prescindible en un país moderno. Personalmente le voy a seguir teniendo respeto a Felipe VI, sobre todo por equilibrar la balanza de quienes quieren acabar con él como sea, que son los mismos que quieren acabar con España.