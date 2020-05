¡¡¡Feliz cumpleaños, Birimbao!!!

Por esto, el 30º aniversario de esta galería debería celebrarse como una Gran Fiesta no sólo por, para o con los artistas –la mayoría que puedan- y no sólo los que han tenido la suerte de exponer ahí, sino también con los aficionados, los coleccionistas, las autoridades que promocionan al arte desde las diferentes estancias de la Cultura, las empresas privadas que tanto patrocinan -al arte y a los artistas- los comisarios que han seleccionado a los autores y montaron ahí colectivas, individuales, retrospectivas, antológicas y monográficas, los periodistas y críticos de arte en la prensa periódica y los profesionales del arte entre los que se encuentran los doctores en Historia del Arte como quien esto firma, los colaboradores en revistas especializadas, etc., etc., etc. porque una celebración como la que representa treinta años ininterrumpidos en el arte, es una excepción, si tenemos en cuenta que la mayoría han debido cerrar o marcharse hacia donde el mercado le era más rentable.

Entiendo perfectamente que alguien necesite el futbol, las cofradías, ir a la Feria o a los toros, los cuatro puntos cardinales de los sevillanos si exceptuamos que la mayoría puede gastarse sin rechistar y casi todos los fines de semana o comienzos de mes, un pastón en un bar o restaurante, mientras que le parecen caros los libros, los cuadros, las esculturas,...cuando tantas y tantas facilidades hay y cuando los precios son mucho más asequibles de lo que acaban de desembolsar en la romería o en el chiringuito, dicho sea con todo el respeto hacia las romerías y los chiringuitos, pero no se entiende que algo tan necesario como es el arte, parezca un lujo exorbitado, cuando NO LO ES EN ABSOLUTO, como tampoco un producto de ÉLITE. Si lo es, si es de élite, es porque todos los que hacen gimnasia de levantamiento de vidrio en barra fija, optan por no entrar en las Galerías ni en Centros de Arte Contemporáneo, que sí, que hay mucho cuento, no lo negaré, pero también MUCHÍSIMAS PERSONAS HONRADAS, que no hacen otra cosa que procurar disfrutar y hacer disfrutar a los demás con el esfuerzo de su trabajo y porque ese trabajo NO ES GRATIS. Ni para los GALERISTAS ni para los ARTISTAS.