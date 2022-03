Feliz ‘Día del padre’, hijo

Un día como ese que llamamos ‘Día del Padre’, hasta hace unos años, se vivía en casa con cierto revuelo.

Gimena me despertaba para entregarme su regalo. Un marcador de páginas con forma de semáforo o algo parecido. Sonreía cuando le decía que era una preciosidad. Guzmán llegaba a continuación. Una tarjeta escrita en inglés (seguramente, acababa de aprender a trazar sus primeras letras) y un botecito disfrazado de elefante para que pudiera guardar mis bolígrafos junto con otra tarjeta escrita, esta vez, en castellano. Vas a alucinar, papá. Y con cara de sorprendido le he daba un beso. Guillermo (con la colaboración de su madre) me entregaba, por ejemplo, una nueva estilográfica y un llavero. Excelente regalos. Le prometí que el día que acabase el bachillerato, la pluma volvería a sus manos (aún no ha sido así porque teme perderla). Gonzalo era el último en llegar. Feliz día del padre. Tono seco. De adolescente. Dos camisas preciosas que hacían mucha falta.

Dedicaba buena parte de la mañana a cargar las estilográficas nuevas y limpiar las antiguas. Al fin y al cabo, son las herramientas que me permiten hacer lo que más me gusta. Cuando le llegaba el turno a mi vieja Mont Blanc cada movimiento se convertía en un recuerdo. Desde que la tengo, la casa se ha ido llenando de niños, perdí a mi hermano Antonio, a mi padre, con ella he escrito dos novelas, un buen número de artículos de crítica literaria, una historia del jazz, cientos de columnas de opinión, poemas que nadie vio y están olvidados en una carpeta azul (afortunadamente para este autor). Mi pluma, su inseparable y fundamental tinta verde. Limpiaba cada una de las piezas con esmero. No la he vuelto a cargar. Junto con el portaminas y el bolígrafo la volví guardar en su funda. Merece un descanso. Ya hizo bastante por mí. El próximo que la utilice será Gonzalo.

Día del Padre. Llevo unos días pensando en la Tercera Carta al Padre que escribió Manuel Rico. Es de las pocas cosas que guardo en la memoria. Y aquí la dejo como homenaje a todos los que ya son padres y que van haciendo lo que pueden, a los hijos que lo serán.

Coser tu nombre en el vacío árbol es coser dulce ausencia en tu nosér. Ahora es todo luz y pozo azúcar, fácil conciencia de alquitrán muy húmedo. Nadie barrió la frente en mi memoria, nacieron palos: fruto en devenir.

El sol ahorma un padre en mí y tú no serás más el padre. Seré yo el fruto arrancado de tu árbol con mis propias manos: sangre de tu sangre.

Que el toro llore de sus ojos astas y embista el sexo a la mujer olivo, ¡porque los niños ya no importen nada!, ¡porque los niños sigan siendo niños!

Día del Padre. Un día que se vive en casa con cierto revuelo. Y yo con un punto de tristeza. Y de esperanza al pensar en su futuro.