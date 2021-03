Festival de Jerez, 25 años

Se he presentado el Festival de Jerez, que cumplirá este año un cuarto de siglo, pero la buena noticia es que se va a celebrar del 6 al 22 de mayo. Alguna vez dije que tenía mis dudas de que el festival triunfara, y reconozco que no solo ha triunfado sino que es desde hace años de los mejores del mundo. Ya no se entendería el flamenco en Jerez si desaparecieran esos estrenos en el Villamarta y el ambiente que hay cada día, antes y después de cada espectáculo, que hace de este festival una cita distinta a todas las del mundo, que son ya unas cuantas de cierto peso jondo. Parecía difícil que un festival en cuya programación primara la danza acabara consolidándose, y menos aún en una ciudad como Jerez, donde lo que realmente gusta es una reunión en uno de sus tabancos. Pero he podido ver espectáculos de danza alejada del flamenco más puro y he comprobado con asombro en el patio de butacas que, con el teatro lleno, el público ha disfrutado de lo lindo. Eso sí, acuden muchos aficionados desde varios países del mundo y ya sabemos que en su mayoría vienen buscando el baile. Y también el ambiente flamenco que se vive cada día en los aledaños de los distintos escenarios del festival, sobre todo del histórico Villamarta. O en las peñas de la ciudad, que cumplen un papel muy importante, el de aportar ese impagable ratito diario después de cada espectáculo, la copita a gusto y la fiestecita de compás. No sabemos cómo va a funcionar este año lo de la asistencia de extranjeros, por la pandemia, pero lo cierto es que se va a celebrar y que esto va a levantar la moral de los profesionales, que anda por los suelos, con cientos de artistas pasándolo mal en lo económico y en lo anímico. Hay verdadera hambre de flamenco en todas partes, pero sobre todo en Jerez de la Frontera, donde este arte es algo más que un mero entretenimiento. La muerte de algunos artistas importantes en los últimos años, como la de Manuel Soto El Bo hace solo unos días, ha dejado muy tristes a los aficionados y a los propios artistas. Así que el hecho de que se vaya a celebrar el festival este año tan duro es una de las mejores noticias que hemos podido tener. El flamenco es vida y se nos ha ido ya demasiada vida con la maldita pandemia. Viva Jerez y a disfrutar a tope de uno de los mejores festivales del mundo.