¿Has visto el documental «Los últimos zares»? te lo recomiendo, conocer la Historia siempre viene bien. Fundamentalmente, este documental se centra en el ascenso al trono y posterior caída del zar Nicolás II. Todos conocíamos «por encima» el trágico final del último zar de Rusia y de su familia, no tanto todas las circunstancias que llevaron a ese momento, mejor dicho, las personas que con sus malas decisiones desembocaron en esas terribles consecuencias políticas, económicas, sociales, humanas... Porque las circunstancias no son huérfanas son frutos del buen o mal hacer de las personas. Una de ellas fue Rasputín.

El documental fue muy ilustrativo, lo más escalofriante de todo es que estaba basado en hechos reales (por algo se suele decir eso de «la realidad supera a la ficción») pero, si tan claro queda todo, si a la luz de los hechos la «filosofía Rasputín» lo único que asegura es tu propio fin ¿por qué se sigue repitiendo la historia? ¿por qué no se aprende la lección? Me refiero a la proliferación en nuestra sociedad de «los cara dura», esos de dudosa catadura moral, profesional o humana, que «la lían» hoy, se disculpan mañana y continúan ¿a perpetuidad? haciendo lo que les da la gana...

Exacto, nadie lo es, somos humanos, nos caemos, nos levantamos, tenemos defectos ¡claro que sí! pero para ser feliz es muy sano conocer nuestras flaquezas, tomar conciencia de la debilidad, trabajarla y crecer desde ahí.

No se trata de no poder equivocarse, el quid de la cuestión es tener un propósito real de querer enmendarse y si te equivocas, no vayas de error en error como de oca en oca y pidiendo perdón de boquilla cuando te toca tirar los dados cuando sabes perfectamente que, tu jugada, no ha terminado.