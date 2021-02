Firmeza y coherencia, en Cataluña y España

Ya sabrán de sobra los resultados de Cataluña, lo que no he visto es que se le dé la suficiente importancia a un hecho: lo de Cataluña se ha encabronado tanto que la gente ha votado dos aspectos: firmeza y coherencia, ambos los ofrecen las dos fuerzas que han salido realmente victoriosas: el independentismo y Vox. Basta ya de medias tintas, el PSC apenas ha subido en votos, pero los independentistas y Vox -cada uno con sus características- han arrasado, observando el asunto en su medida proporcional. El independentismo ha ganado, Vox pasa de no presentarse a 11 escaños. ¿Qué ofrecen a primera vista? Firmeza y coherencia: los unos, independentistas éramos y lo seguiremos siendo, incluso hemos firmado un acuerdo para no pactar con el PSC y seguir adelante con el proceso de desligamiento. Los otros, nada de eso, España, una, grande y libre de inmigrantes ilegales y de estupideces posmodernas, todo el amor del mundo por Cataluña, pero dentro de lo que llamamos España.

Está claro, ¿verdad? Pues eso es lo que la gente desea en momentos de crisis extremas. Lo demás son gaitas, las dudas, las indefiniciones, provocan que el personal opte por comenzar la democracia por preservarse de blandenguerías y del virus, no perder el tiempo y quedarse en casa. La situación puede llegar a ser peligrosísima en el futuro, pero los ciudadanos han sido envenenados en exceso, manipulados en exceso, y millones de ellos no quieren eso, el resultado, casi el 50 por ciento de abstención hacia los partidos que sólo ofrecen dudas, paños calientes, cambios de orientaciones habituales, liberales que no saben lo que es el liberalismo, conservadores que no saben dónde empieza y dónde termina su papel, un desastre de la derecha constitucional que es la que debe llevar el timón de un Estado fuerte mientras que la derecha catalana independentista saca tajada una vez más de su firmeza, al igual que sus aliados de ERC.

Eso es lo que ha pasado, ahora veremos a ver cuál es la otra realidad. En teoría, el independentismo debe respetar el acuerdo firmado con bombos y platillos en contra de pactar con el PSC. Si así fuera, tendrían que pactar entre ellos. Sin embargo, en política suceden cosas que dejan a la gente en sus casas. Si pactan PSE y ERC con Podemos-Comunes ya se habría vulnerado el acuerdo independentista. Y, además, ¿qué iban a hacer? El PSC no es independentista, ERC sí y de Podemos Cataluña no se puede uno fiar. Si el pacto es entre los independentistas la obligación que les han dado sus votantes es separarse de España, ya de hecho estas elecciones son en alguna medida un referéndum que han ganado, lo que ocurre es que no se puede uno ir de un país para formar otro con casi el 50 por ciento de abstención y con unos dos millones de votos contrarios al separatismo y con más motivos si entre esos votos hay un par de cientos de miles dispuestos con firmeza y coherencia a enfrentarse al separatismo quién sabe hasta qué extremo y quiénes los apoyarían a nivel estatal. Es que la coherencia y la firmeza exigen todo lo contrario que predica el relativismo posmoderno del que han sido víctimas PP y Cs y hasta el PSOE: constancia, disciplina, sacrificio.

Eso es lo que han premiado los catalanes que no tenían dudas ni miedo: es una minoría la que mueve la sociedad y esa minoría ha hablado. De aquellos polvos de ayer y de hoy en forma de mimos y prebendas para los nacionalistas y separatistas han llegado estos lodos de la pre-confrontación que se va a extender por España entera digan lo que digan porque ya hay síntomas de ello y realidades claras. Cataluña no ha sido ahora tan diferente al resto de la nación. En toda España hay otros tipos de indignaciones que inclinarán a la gente a votar firmeza y coherencia en lugar de a quienes no se respetan ni tienen dignidad con ellos mismos.