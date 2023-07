Francia ¿tomada por los moritos malos?

Vivimos una época en la que la repetición de la mentira es constante para lograr que lo falso se tiña de verdad. Que nadie piense que estas estrategias propagandísticas son nuevas. Paul Joseph Goebbels​​, político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945, lo sabía y lo aplicó consiguiendo que la eliminación de la faz de la Tierra de un pueblo entero pareciese algo justo y necesario. De momento, en el siglo XXI no hemos llegado a esos límites aunque debemos tener cuidado porque las cosas se pueden poner difíciles sin que nos demos cuenta.

Me ha llegado por tres vías distintas un vídeo en el que alguien que se declara abiertamente votante (desde luego) o parte de la estructura de Vox (no conozco al protagonista del vídeo) dice, entre otras cosas, que los medios no están cubriendo los altercados de Francia que se han producido durante los últimos días porque eso sería dar la razón a Vox y, como todo el mundo sabe, los medios están contra ellos. Lo primero que he hecho ha sido visitar las webs de un par de medios para comprobar si eso es cierto (yo sabía que no lo era puesto que leo la prensa a diario, claro). Por supuesto, la cobertura de todos los medios, incluido El Correo de Andalucía, es extensa e intensa. Pero decir que solo en ese vídeo se dicen estas cosas recubre de verdad el mensaje que es, por cierto, una mentira lamentable. Si usted echa un vistazo a las redes encontrará muchos tuits y mensajes vinculados a personas cercanas a Vox que afirman decir lo que los medios callan. Y se quedan tan anchos. En este caso sí se habla en los medios del asunto y si no se hace, en otros casos, es porque el mensaje es falso y un medio serio no puede difundir bulos. Así de sencillo.

Por otra parte, en el vídeo se afirma que los causantes de los disturbios son los inmigrantes de origen magrebí. Eso es falso, radicalmente falso. La causa de los disturbios es el disparo de un policía a un joven de 17 años, disparo que acabó con la vida del muchacho. Este chico era una alhaja, vale, pero la policía no puede pegar tiros a diestro y siniestro. Ni siquiera los malos pueden ser una especie de diana a la que disparar sin razones de fuerza. Y los disturbios están siendo protagonizados por franceses, por ciudadanos franceses en un 99 por ciento de los casos. Son los nietos de aquellos que llegaron a Francia desde las colonias francesas de la época, son los nietos de aquellos que fueron tratados como ganado y que siguen en inferioridad de oportunidades. Son franceses. Ahora bien, son unos salvajes y lo que están haciendo es desastroso y no tiene justificación posible. Por cierto, los que no son franceses de origen magrebí (esto es, bastantes de los que andan destrozando mobiliario urbano, vehículos y escaparates) son jóvenes franceses que nada tienen que ver con la inmigración. No todos son inmigrantes ni nietos de inmigrantes; no todos los franceses de origen magrebí son unos salvajes. Y hay que destacar que muchos de los que están organizando estos follones son delincuentes, son ladronzuelos que aprovechan un problema social para robar todo lo que pueden. No se puede mezclar una cosa con la otra.

Dice en el vídeo este sujeto que ‘esos que son para algunos el futuro de Francia’ refiriéndose a los inmigrantes y con tono irónico al añadir que de futuro nada y que son una lacra. Y no, sencillamente, no son una lacra. La inmensa mayoría de esas personas son el futuro del país, del mismo modo que sucede en España. Nuestras tasas de natalidad son bajísimas y serán ellos los que sostengan el sistema de pensiones de aquí a unos años. No son ningún peligro porque esa inmensa mayoría madruga cada día para realizar el trabajo que ya no quiere hacer ningún joven español. Nos gustará más o menos, pero es la realidad.

Nadie quiere indeseables en su ciudad, nadie quiere conflictos sociales en su país, es necesario regular el flujo migratorio para establecer las condiciones necesarias para que todo vaya bien, pero por más que lo repitan desde Vox, los inmigrantes no son un ejército invasor, ni una banda de locos, ni una cultura nefasta y contraria al progreso. Por más que lo repitan esas cosas no serán verdad salvo que las creamos. Cuidado porque eso es muy peligroso.