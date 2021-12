Francisco y Yolanda, amén

El papa Francisco recibe hoy a Yolanda Díaz en audiencia no oficial sino privada. Me gustaría saber lo que hablan, ¿lo dan en streaming?, ¿filmarán el encuentro y lo subirán a YouTube o a alguna web de Podemos o de IU? Qué preguntas más idiotas me hago, tendremos primero que ver el tiempo que se han llevado reunidos y después esperar a alguna filtración creíble pero, ¿quién iba a filtrar el encuentro? Ya lo saben: el poder es poder porque cierra la puerta y nos manda a la cama cuando más interesante estaba la película.

Me parece acertado el argumento que ha lanzado a sus lectores el recién nacido diario El Debate, muy de derechas y está en su derecho. Para que no se escandalicen demasiado les ha dicho que el santo padre suele hablar con todo el mundo para hacerse una idea más aproximada de cómo está el patio. Y es cierto, este papa parece que no parte de verdades absolutas en el terreno humano, le concede la presunción de inocencia a los homosexuales y hasta a un obispo que peca por culpa de la carne. No le teme al demonio porque, ya ven, concede a Yolanda entrevista cuando es una mujer que representa a la que se vendió al diablo por una manzana y luego persuadió al hombre para que la mordiera y con esa mordedura le llegó el conocimiento que es a la vez una suerte y un castigo, por eso la gente prefiere como norma el entretenimiento más banal -para huir del castigo- a conocer y conocerse. Yolanda Díaz es además comunista -o eso dice ella-, portadora por tanto de cuernos y rabo luciferinos.

Hemos pasado de aquel Juan Pablo II que en los años ochenta reprendía en Nicaragua, nada más bajar del avión, al entonces ministro de cultura y sacerdote Ernesto Cardenal por meterse a guerrillero marxista, ganar una revolución, mandar a Somoza al país de la libertad y encima convertirse en ministro rojo, a este papa Francisco que recibe a Yolanda Díaz y no rechaza la teología de la liberación con lo cual enlaza con altos prelados que lo fueron en su día como monseñor Romero en El Salvador o el obispo Helder Cámara, de Recife (Brasil). Abascal estará incómodo, si bien no creo que le haya sorprendido. Los capillitas sevillanos más sedentarios se sentirán defraudados y digo los más sedentarios porque he tenido y tengo alumnos y alumnas creyentes y muy amantes de la Semana Santa -como este viejo e impío profesor- a los que seguro que ni les ha sentado mal el acontecimiento.

Al menos Francisco está demostrando algo: la interpretación del mundo no es tan sencilla y cómoda como la pintan los dualismos de las religiones en general y la católica en particular que antes obligaba a ir a misa los domingos y días de guardar y ya desde hace mucho la misa del sábado vale para el domingo y así el personal se puede ir de parranda dominical y además la misa del gallo es de gallina porque la ofician a las 8 o 9 de la tarde-noche cuando el gallo está de siete sueños y por tanto sin pensamiento de cante alguno. Todo esto después de renunciar al latín en la misa que entonces fue cuando un párroco de la iglesia de mi barrio, collación de San Vicente, obedeció por supuesto al Vaticano pero no le parecía mal asomarse por la misa en latín que ofrecían los del Palmar de Troya que por aquel momento vivían en casas de la calle Redes, muy cerca de la mentada parroquia.

El caso es que ya tuvimos un arzobispo como monseñor Amigo que defendió la salida de las mujeres en los pasos vestidas de nazarenas y ahora contamos con un papa al que ya algunos sectores consideran el anticristo. Esperemos que Yolanda Díaz no llevara escondida alguna manzana marxista-leninista que haya hecho caer a su santidad en la tentación. Para evitarlo estarían sin duda sus acompañantes porque si el papa tiene que verse con comunistas y otras personas pecaminosas y de mal vivir debe ser porque entre los muros de su mansión lo tienen en la inopia o al menos regado con verdades a medias.