Franco el remolón

Con el paro por las nubes en España, ¿cómo se atreven a desenterrar a Franco? Habiendo incluso niños que pasan hambre, ancianos sin el amparo necesario, familias que lo pasan tan mal, ¿cómo se atreven a sacar al dictador de Los Caídos? En una España sin gobierno, sin un pacto definitivo por la Educación, con las listas de espera que hay en los hospitales, con la falta que nos harían determinados convenios comerciales frente a países que nos hacen insoportablemente una desleal competencia... ¿Cómo se atreven a pedir que Franco salga de ese monumento si sigue habiendo problemas de inmigración? ¿Cómo?

Este profundo interrogante es el que mantiene sorprendida a una buena parte de España, seguramente porque quienes se lo preguntan, que evidentemente no soy yo, creen que mientras tengamos todos estos problemas en España, y más que no he mencionado, no cabe hablar de sacar a Franco de ningún sitio. Sin embargo, todos esos problemas -conviene subrayarlo- son los que tiene cualquier democracia más o menos consolidada, con la diferencia en el caso español de que tenemos esos problemas con Franco en uno de los más soberbios monumentos del corazón de España para rendirle honores cual generalísimo inolvidable.

Cuando Franco ya no esté allí, si es verdad que algún día sale -que está por ver después de la Transición, del Gobierno de González, de los otros gobiernos democráticos, del último año y medio, de los reparos incluso judiciales, etc.-, seguiremos teniendo problemas sociales, laborales, educativos, políticos y económicos. Incluso muchos problemas personales. Porque Franco no es el culpable de esos problemas ni la solución, pero sí es el vergonzoso telón de fondo de una democracia que intenta cada día gestionar la complicada vida que pasa sin haber digerido un problema que ya pasó.

Entender esto, a estas alturas, no debería ser cuestión de ser de izquierdas o de derechas, sino simplemente demócrata. Pues precisamente porque hay mucha gente que no termina de entenderlo es por lo que Franco sigue estorbando tanto donde está. Al fin y al cabo, se especializó en hacerse el remolón toda su vida y toda su muerte. Y ahí sigue. Por la gracia de sí mismo.