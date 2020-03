Frivolidades: el juego de la silla

Sé de gente que se desvive desde el primer día del año por conseguir su sillita, o unas cuantas, en la Avenida de la Constitución, o en Campana, para disfrutar de la Semana Santa de Sevilla de un modo tan intenso y privilegiado como ese que yo mismo he disfrutado a veces, invitado por un buen amigo. Pero me consta de esa misma gente su disposición a pagar lo que cueste ese privilegio que, si aquí no es discutible, es porque de las idiosincrasias locales es mejor no discutir para conservar a los amigos. De modo que ese empeño gubernamental en reducir el IVA para tal lujo mientras el mundo real sigue girando en torno a sus pasiones reales sonroja a cualquier ciudadano con dos dedos de frente, cristiano o no, pero consciente, en todo caso, de que la Política con mayúsculas debería empeñarse en otras luchas que no avergonzasen al mismísimo Cristo.

Desde luego la reivindicación parece una broma: que al precio de la silla de los palcos de Semana Santa no se le aplique el 21% de IVA que me cobran por comprarle el material escolar a mis hijos, sino solamente un 10%, como si el lujazo de que cierren el corazón de la ciudad para que yo pueda disfrutar de los pasos fuera un servicio básico, una necesidad perentoria que en nada puede compararse a los productos de higiene femenina, por ejemplo, para los que llevan décadas pidiendo esa rebaja sin conseguirlo.

La petición se ha disfrazado, además, de demanda social, de búsqueda de amparo por parte de sectores tradicionalistas de la ciudad que, supuestamente, han puesto el grito en el cielo al sospechar que el Gobierno no está dispuesto a aplicarles esa excepción. Quién se creará el Gobierno que es, pordiós.

Contra lo que pueda pensarse, frivolidades de este tipo le hacen un muy flaco favor al concepto que la calle -no la calle capillita y encerada, sino la calle general, la de todos- pueda hacerse de la legítima afición a disfrutar a lo grande de la Semana Grande. Estas frivolidades, que además tienen una carga mal amarrada de tacañería, insolidaridad y falta de civismo como hay que demostrarlo, con la cartera, dañan injustamente a un sector del cristianismo que, con los pies en el suelo, interioriza de tantas otras maneras que vivir la Pasión del Señor no es sentarse en una silla como un marqués y pagando lo menos posible, sino desprenderse de lo material para enriquecerse espiritualmente con la contemplación de tanta obra de arte que ensancha el alma. Y las arcas, no solo públicas. Lo diré con lenguaje de aquí: el negocio de las sillas de Semana Santa en Sevilla ronda los cuatro millones de euros. Y a un negocio así, tan celeste, no le pegan estas miserias.