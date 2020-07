Funcionarios y suicidio del sistema

¿Cuánto dinero va a necesitar el gobierno para hacer frente a la crisis además del que nos va a dar la Unión Europea? Como funcionario que soy ya estoy mentalizado para el tijeretazo a mi sueldo en forma de subida del IRPF o bajada de pagas extra (o eliminación), por ejemplo, como ocurrió con motivo de la otra crisis, la de 2008. Antes de la pandemia estábamos ya entrando en otra crisis y empecé a mentalizarme, con virus o sin él hubiéramos desembocado en crisis porque el sistema en el que estamos se encuentra corrupto desde que no tiene ahí al comunismo sin ropaje capitalista como los chinos. La presencia del bloque comunista con sus armas nucleares nos vino mejor a los ciudadanos occidentales que a los que estaban bajo su dominio.

Las nóminas de los dos millones trescientos mil funcionarios aproximadamente que hay en España están totalmente controladas. Desde luego, al lado de la que está cayendo soy un privilegiado, pero mi trabajo me ha costado serlo. Me siento feliz cuando me tropiezo con algún colega funcionario de los que no dicen “vuelva usted mañana”, “esto no lo llevo yo y quien lo lleva hoy no está” o “es que hoy el ordenador funciona mal”, y muy triste cuando encuentro lo contrario porque me explica perfectamente por qué cayeron los regímenes comunistas en los que creí en su momento.

A nadie se le puede dar un trabajo de por vida sin exigirle resultados a cambio y mirar bien esos resultados, nada de rutinas. Hay que meter elementos de lo privado en lo público, sin abusar. Los sindicatos son necesarios porque el hombre es un lobo para el hombre y hay que defenderse de tu prójimo que siempre se ama a sí mismo más que a Dios. Pero encierran unas contradicciones cuando se convierten en empresas que venden un producto: la bondad por naturaleza de los trabajadores, y con esa venta sus empleados se convierten a su vez en pseudofuncionarios sostenidos no por las cuotas de sus afiliados sino por el Estado.

A su vez, un sindicato que se declare de izquierdas -si es que los hay ya- debe defender lo público y eso conlleva repudiar a tanto “trabajador” listo como hay en lugar de darle cobijo. Sin embargo, el sindicato de izquierdas ya no anuncia una nueva sociedad, sino que se ha integrado en el mercado con sus clientes que son por tanto inocentes; los sindicatos defienden con frecuencia lo indefendible y no se puede defender a Dios y al Diablo a un tiempo.

¿Que nos quieren meter a todos los funcionarios en la Seguridad Social y sacarnos de Muface? Bueno, yo estoy en Muface porque puedo lograr recetas con rapidez y tranquilidad, sin abusar de ellas para proteger al Estado en el que sigo creyendo en clave de izquierdas a pesar de que sepa que se trata de una simple emoción. ¿Acaso alguien cree que en España la sanidad y la universidad privadas son mejores que las públicas? Supongo que sí pero allá ellos, es su problema. Yo tengo claro que en cuanto me digan que tengo una enfermedad grave, de esas que te pueden llevar a la tumba, lo más racional es irte a la Seguridad Social. Ahora bien, esa saturación -hasta reventar- que se puede producir a ver cómo se evita.

Aquí estoy como funcionario y representante de la generación baby boom para que hagan conmigo lo que quieran: congelarme el sueldo, bajarlo, dejarme con una pensión de mierda... Todo, todo, se va a volver contra quien lo haga (yo comeré pan, frutos secos, fruta, leche y gazpacho) porque este tinglado se basa en el consumo y el sistema ofrece en 2020 estos datos principales: 1. Las familias más ricas del planeta tienen ahora un patrimonio conjunto que oscila en los 250 mil millones de dólares que superan lo que habían acumulado durante todo el 2019. 2. Menos del 1% de estas familias más ricas del mundo concentran más riqueza que el 60% del resto de la humanidad, según datos de Oxfam. 3. En base a datos publicados por la revista Forbes y el Banco Crédit Suisse, en 2019 se estimaba que 2.153 de las personas más ricas del mundo concentraban más capital que 4.600 millones de las más pobres del planeta. Por tanto, ¿se está suicidando el sistema? Ése es el problema, no que nos bajen o nos suban el sueldo a los funcionarios.