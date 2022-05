Gallo de Vidrio, premiado con un abrazo

Lo pasamos bien en el Círculo Mercantil el pasado sábado los miembros del colectivo cultural Gallo de Vidrio celebrando nuestro 50 aniversario de vida. Asistieron incluso los que se nos han muerto por el largo camino de medio siglo de existencia, lo que pasa es que tenían prisa porque querían irse a la playa y luego ver Eurovisión. Ellos como ya no tienen que cuidar nietos ni hacer la declaración de la renta y les da igual quién se llevó comisiones por la venta de mascarillas... Como son cuerpos gloriosos...

Se excusó un huevo de gente, unos por la gripe A, otros porque habían agarrado el Covid y otros porque, seamos sinceros, ir un sábado de la odiosa y calurosa primavera sevillana a las seis de la tarde a un acto cultural, como que no molaba, tío, por aquello del descanso y la compatibilidad trabajo-familia. Nosotros tuvimos de todo: literatura, historia, música, flamenco... Pero como se está en casa no se está en ningún sitio. Asistió bastante personal y mucho más que no pudo estar allí. Estábamos los que teníamos que estar. Por no acudir no acudió autoridad alguna, ni del Mercantil ni de la Junta ni del Ayuntamiento. Y tienen razón, ¿quiénes somos nosotros? Nadie. Somos esto y mucho más:

■ Un colectivo cultural que nació en febrero de 1972, en Sevilla y aún sigue en activo.

■ Recorrió pueblos y barrios llevando poesía, pintura, música...

■ Galardonado en 1974 por la Cadena SER en Sevilla como “Sevillano del Año” en el apartado “Literatura”.

■ Fundó una colección de libros de poesía, otra de ensayo, una colección de pliegos literarios, un periódico, revistas literarias de papel y en la radio.

■ Impidió el derribo de la llamada casa natal de Bécquer en 1980. Homenajeó a Antonio Machado en junio de 1975, desafiando las prohibiciones de entonces.

■ También a otros autores como Virgilio, Rilke, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez o Al Mutamid.

■ Figura en varias tesis doctorales casi todas de la Universidades de Sevilla y Complutense (Madrid) así como en las enciclopedias de Andalucía.

En pocas palabras, he ahí el resumen de nuestra vida. Hemos tenido un fallo: siempre hemos ido a lo nuestro, “pasando” de prensa y autoridades. Si nos dejaron solos el pasado sábado nos importa un pito porque en los 70, 80 y 90 llevábamos a cabo cantidad de actos de los que apenas hacíamos partícipes a la prensa. Para lo del sábado pasado avisamos, sólo la SER, este diario y alguno más dijo algo de nosotros, es igual, el problema es de ellos, no nuestro. También lo sabía el alcalde por activa y por pasiva. Ni fue ni envió a nadie, pero si no le hecha cuenta al ultraísmo sevillano, a Jesús de la Rosa, a Julio Matito, a Julio Manuel de la Rosa, José María Requena, Alfonso Grosso, La Venta de los Gatos, los ilustrados sevillanos, el arte pictórico de tantos creadores como hay en esta ciudad de la gracia y tantos otros, no nos la va a echar a nosotros que no somos nadie, además debe estar muy atareado, tanto él como el señor Espadas, procurando que no llegue la ultraderecha al poder y resuciten a Queipo de Llano en lugar de sacarlo de donde está y enterrarlo en otra parte.

Gallo de Vidrio ha estado en activo por dentro en los últimos diez o quince años, ha estado en plan endogámico, no ha ido a fiestas de guardar ni nunca ha pedido el carné de ninguna tribu. El resultado es que el sábado recibimos el mejor premio del mundo: el abrazo de quienes de verdad nos quieren, nos admiran y nos respetan. En el fondo es mejor que el Nobel que, sin negar el talento de quienes lo disfrutan, también funciona por enchufes.