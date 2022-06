Ganas de trabajar, o no...

Vaya por delante que, si una golondrina no hace verano, una opinión no es una situación generalizada. No obstante, solo podemos valorar las cosas como las vemos, cada uno cuenta la feria según le va en ella.

Hace una semana, tuve necesidad de arreglar una fundas para unos cojines, unas en tela y otras en lona plastificada. Hice una plantilla en papel con un dibujo exacto, con medidas, y llevaba las telas listas para cortar y coser. Acudí a una costurera que asumía el trabajo en tela, pero no en lona. “¿Sus máquinas no cosen lona? -pregunte- ¿Qué no? Cosen lona y hasta cuero, pero es que esto que usted me trae es lona ¿Y?. Pues eso, que es que estoy muy liada y claro...”

De acuerdo, capté, no le ha gustado el toro por ese pitón, busquemos otra alternativa.

Fui a un tapicero y llevé mi encargo. “¡Uf!...esto es tela ...es que nosotros solo cosemos lonas, dijo antes de que le explicase lo que quería”. Y lo mismo: “¿Sus máquinas no cosen tela ordinaria? ¿Qué no? Hombre de Dios, si cosen lona ¿cómo no van a coser tela? ¿Entonces? Pues que se lo podría tener, pero tardaría mes y medio”. Total, que tampoco.

Opté por acudir fuera de la capital, buscando en los pueblos alguien más receptivo, y nada. Rechazaron el encargo, porque era un lío, eso de unas fundas en lona y otras en tela.

Finalmente, junto a casa, un taller de tapicería me recomendó a un matrimonio de rumanos en la calle Madre Rafols. Un tallercito modesto donde los haya: MODAS AYLIN. Julian el marido vió el dibujo, vió las telas y además de captar la idea en dos minutos, hizo dos preguntas reflexivas y me propuso solución más barata (ahorrando poner unas cremalleras), me aceptó el encargo en tres segundos, y me dió fecha de entrega por escrito, en 4 días laborables. Le pregunté si había problema... y me dijo simplemente: “Senior, esto es cortar y coser, yo tengo las máquinas, y usted trae un dibujo con las medidas exactas y la tela ¿Qué problema quiere que haya?” Su mujer que estaba al lado, apuntaba “Senior, eso es nada para él, su experiencia es muy alta, y usted quedará satisfecho. Si queda mal se haría de nuevo, sin cobrarle más dinero hasta que usted este servido”.

¿Perdón -dije- puede repetirlo?

Con una sonrisa amable captó mi ironía y me dijo: “Le entiendo, algunas de gente no sabe trabajar su oficio, o no quieren trabajar, que es pior, solo quieren lo fácil, es solo que no ponen interés. Nosotros confiamos en nuestro trabajo, y por eso sabemos que usted quedará contento y no habrá que repetir”. La hija pequeña de siete años que hacia los deberes en el taller, miraba orgullosa a su padre por lo que acababa de decir su madre.

Tan satisfecho quedé de la actitud, que antes de tener siquiera el resultado del primer encargo, le envie un pantalón para que me lo ajustase.

Sí, de lo que quede encantado fue de la actitud. Si la factura se sube algunos euros más, se los pago con gusto, y si tengo otros trabajos, allí iré de nuevo.

Asombra que el gobierno ande fomentando la captación de inmigrantes que asuman trabajos que aquí necesitamos y que no se cubren por falta de candidatos. En cambio, se ve gente ir a sellar el paro con un buen coche, o con prisas porque se van a la playa o al Rocío, y van mal de tiempo. ¿No tendremos un problema de actitud? De ganas, vaya...