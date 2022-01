Garzón no es de más carne

Confieso que la última vez que voté lo hice por Alberto Garzón y les aseguro que estoy profundamente arrepentido, porque como ministro de Consumo es un fiasco, una ruina para España. Para el PCE, también. Otra vez la ha liado contra nuestros intereses económicos, aunque no hay derecho que se diga tantas veces lo que no dijo. Nunca dijo a The Guardian que exportáramos “carne en mal estado de vacas maltratadas”, sino de una calidad cuestionable por el maltrato de las vacas en las macrogranjas. Que no es poco, desde luego. Un ministro nunca puede ir contra los intereses de su país, salvo en España, donde el de Garzón no es un caso aislado. Incluso el líder de la oposición, Pablo Casado, malvende al país cuando viaja por Europa para castigar a Pedro Sánchez, el hombre que le va a poner difícil vivir algún día en la Moncloa. Y los de Podemos no han parado de tildar de mala nuestra democracia. Lo de Garzón raya ya lo patético, sobre todo con los ganaderos, un sector al que lo único que le faltaba era que todo un ministro del Gobierno vaya diciendo por ahí que nuestra carne no es de calidad. Es que además no es verdad porque exportamos carne de calidad a decenas de países y nunca ha trascendido que estén descontentos. El sector ganadero pide a gritos su dimisión y el Gobierno no ha tenido otra cosa que decir que es algo que el ministro dijo “a título personal”. ¡Cómo que a título personal! Lo que dijo Garzón al prestigioso diario británico lo hizo como ministro, o sea, como miembro del Gobierno español. En cualquier otro país ya estaría en el paro, pero aquí no dimite nadie y a Sánchez no le interesa una crisis ahora que mejora en las encuestas y que las cosas le van bien, siempre según su propia propaganda.