Gaza, Israel o la muerte de todos

Me parece estéril seguir dando vueltas al asunto de quién tiene la culpa en el conflicto entre Hamás e Israel; me parece estúpido justificar un solo disparo de los millones que se han producido desde el comienzo del ataque terrorista de Hamás; no tiene sentido ponerse de un lado u otro cuando, en realidad, lo que está pasando es una locura intolerable. Lo único que deberíamos tener en cuenta es el enorme dolor que está provocando todo esto, el sufrimiento que inunda una parte del mundo y que nos terminará sepultando a todos, la tragedia que supone la muerte de los seres queridos, de los compatriotas, de los amigos o de los desconocidos que aparecen en la pantalla sin que nadie pueda llorarles.