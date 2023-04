Decía Goethe que «la osadía posee genialidad, poder y magia. Atrévete a hacer y el poder te será dado», esta afirmación tiene en mi ánimo una especie de efecto muelle, ¡hace que me den ganas de saltar de la silla y ponerme a hacer cosas! Este es el efecto que tiene conocer la deconstrucción de la osadía, este ingrediente principal para la consecución de nuestra dicha, y es que si un niño nos preguntara «¿a qué sabe la osadía?», responderíamos: «a genialidad, poder y magia», ¿no es increíble?

Cuando decidimos hacer que las cosas sucedan, nos atrevemos, damos ese crucial primer paso, somos osados... ¡En ese justo momento es cuando sentimos la genialidad! Esa singulidad propia de nuestro carácter se muestra en su máxima expresión cuando decidimos entrar en acción, entonces, aunque surjan dificultades, ¡nos crecemos! y también experimentamos y aprendemos, lo que nos lleva directamente al segundo eslabón de la osadía: ¡el poder!

Según nos vamos superando a lo largo del camino y al ritmo de la toma de las riendas de nuestras vidas, nos sentimos dueños de nuestros destinos, ¡comenzamos a percibirnos poderosos! La genialidad da lugar al poder cuando experimentamos lo determinante que resulta, en nuestro día a día, nuestra capacidad de hacer. Muchas veces se asocia al «poder» un sentido peyorativo, asociado a la idea del aprovecharse, del «pisar para avanzar»; yo te animo a hacer otra lectura del poder que conlleva la osadía: el aprovecharte a ti mismo, el poder que supone el descubrimiento y desarrollo de tus habilidades; ese poder que hace que te sientas útil, necesario y genial.

Y, finalmente, cuando has sentido la genialidad y el poder de la osadía... ¡Llega la magia! Del griego mageia «cualidad sobre natural», o sea, ese algo sencillamente extraordinario que sucede y que no puedes terminar de explicar, en tu interior sientes y sabes cómo lo has logrado pero, ponerlo en palabras, puede resultar complicado, como si con ello se fuera a escapar el secreto de la genialidad. La acción humana puede resultar mágica: ese costalero que, durante horas y horas, se entrega con esmero; esa madre que estudia y trabaja y maquilla con una sonrisa sus horas bajas para disfrutar de sus criaturas; ese médico que, además de profesionalidad, transmite empatía y cariño en medio de la vorágine de pacientes y de la locura de las horas extra conserva una dedicación maestra; esa jefa que te ayuda, te facilita el camino y te motiva cuando no te sientes muy positiva... ¡Esto simplemente es osadía, magia humana en acción que se cuela en tu mente y en tu corazón!