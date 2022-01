Llevamos toda la vida oyendo las mismas barbaridades y los mismos gritos de asombro cuando se legisla a favor de la civilización. Llevábamos demasiada vida oyendo hablar de subnormales, de gente rara, de maricones y tortilleras, de locos, de alguno que quería más al perro que a su padre, siempre el otro como un enemigo sentenciado por tanta gente decente que te echaba el humo del tabaco en la cara, con cierta chulería heredada. Ahora ya no se nos ocurre fumar en sitios públicos, y sabemos que no existe la normalidad ni tampoco la rareza, sino la singularidad de cada cual, incluida esa gente con diversidad funcional que funciona tanto, gente que ama como le da la gana, pero que ama en libertad, sin pensar en la decencia de nadie, sino en ponerse en el lugar del otro, aunque el otro sea un animal que también tiene sus derechos. Digo todo esto para demostrar que el mundo no va a peor, aunque nos lo prediquen tanto.

El sermón del apocalipsis es siempre más rentable para los agoreros, para los felizmente conservadores, para los escandalizados con que el avance del mundo no sea que el planeta da vueltas, en fin. Y he puesto solo ejemplos de los últimos diez o veinte años. Si nos remontásemos a varios siglos, por no decir milenios, constataríamos mucho mejor el avance sin freno de una humanidad que a veces da la sensación de retroceso pero que en la mayoría de los casos es por el lastre de quienes se resisten a pensar que humanos somos todos, con independencia de todas esas variables que repiten como una letanía las declaraciones de derechos humanos, al margen que el patrón vital que sigamos no se ajuste al que nos enseñaron en casa. En casa, al fin y al cabo, solo tenían uno.

Solo le pido a los Magos, que vienen de ese punto cardinal que aquí no es siempre bienvenido, que nos dejen en cada hogar un trozo de empatía con su poquito de carbón, por si hace falta prenderle el calor de la humildad.