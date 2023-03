Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, es un bolso

La entrevista que hizo Pablo Motos a Georgina Rodríguez Hernández, la esposa de Cristiano Ronaldo, resultó lamentable, aburrida y prescindible por completo. Hacía mucho tiempo que ese programa no resultaba tan abrumadoramente insufrible.

Georgina es superficial, no tiene nada que contar, está sepultada por un lujo que brilla siempre menos en manos de los nuevos ricos y dice una cantidad de idioteces por minuto que pueden ser récord mundial a poco que se esfuerce. Con un par de entrevistas lo consigue seguro.

No alcanzo a entender qué pintaba esta mujer en el programa que dirige Pablo Motos, El Hormiguero. Se aburrió él, se aburrieron las hormigas, el público y me atrevería a decir que Georgina también. Solo la promoción de un documental que se estrena ya mismo y que tiene como protagonista a la propia Georgina excusa su aparición en televisión. El que escribe no piensa ver ese documental ni de coña. Por cierto, esto del documental me hace pensar que Georgina compite duramente con Tamara Falcó. ¿Quién aporta menos a la sociedad?

Voy a tratar de resumir lo que dijo esta mujer durante la entrevista (no crean que dijo mucho más que lo que voy a señalar):

Ni Cristiano ni ella son materialistas. Lo dijo mientras decía que tenía una colección de bolsos de valor incalculable y cosas por el estilo. Ya les digo yo que son materialistas hasta el tuétano. Afirmó que había regalado tres coches al futbolista. En fin...

Georgina pone a sus hijos vídeos en los que se ve a niños pobres; lo hace si no quieren comer. Debe ser que Georgina piensa que si los niños no comen se pueden convertir en pobres y que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano (qué miedo deben pasar los hijos de Cristiano Ronaldo). Una cosa inclasificable y vergonzosa a más no poder. Hay que ser majadera.

Afirma Georgina que en Arabia Saudita a las mujeres se les trata muy bien. Parece ser que una vez un hombre ofreció una botella de agua a una mujer rica que salía de un hotel de lujo. Bueno, bueno, bueno, qué bien tratan a las mujeres estos que no dejan que conduzcan, que obligan a las mujeres a estar tuteladas toda la vida como si fueran idiotas, que consideran a la mujer como una persona de segunda categoría... La lista es tan larga como increíblemente injusta.

Pero lo más alucinante que dijo Georgina es que es una privilegiada por haber sido elegida por Cristiano Ronaldo. Habla de sí misma como si fuera un frasco de perfume o una sortija. Georgina debe sentir por las noches lo mismo que sus bolsos de colección. Elegida. Madre mía.

Menudo personaje. Esta es la misma que publica fotos en su perfil de redes sociales en las que se la ve vestida por una millonada, maquillada a la perfección, posando para la galería y dice que ha terminado su día de trabajo, que luego nadie podrá decir que las ricas no trabajan.

Por favor, que alguien haga algo.