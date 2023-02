Ginés Corregüela, participante de Supervivientes. Catetos y ‘pijos de palo’ en la misma playa

Se estaba viendo venir.

Desde hace demasiado tiempo, coincidiendo con la llegada de las realities a la televisión, cualquiera puede ser famoso, hacer caja de forma improbable, aparecer en las pantallas para destrozar la sintaxis o pasearse por los restaurantes de cualquier ciudad pidiendo comer por la cara a cambio de menciones en redes sociales. Y, ahora, ha llegado el momento en el que todo es mesarse las barbas, arrancarse la camisa a tirones por la rabia y señalar a los intrusos por comprometer a todos los que viven del cuento desde hace años. Había cosas más cutres que lo ya conocíamos, cosas que molestan a los más casposos de las pantallas. ¡Cómo será la cosa!

Ginés Corregüela tiene 52 años, es agricultor y come bocadillos enormes. Se ha hecho famoso en redes sociales por ese motivo. Hablando se convierte en el arquetipo de cateto que no construye una frase como es debido, comiendo en el de la mismísima gula, haciendo chistes en el de la mala caricatura de cualquier cómico..., pero Ginés tiene un buen número de seguidores en redes y, ahora, se va a una isla desierta a participar en la próxima edición de Supervivientes. Es que no puede ser más ridícula la situación a la que hemos llegado.

Todos los famosillos de tres al cuarto que deambulan por las televisiones tendrán que tragar con relacionarse con eso que tanto detestan, con la vulgaridad (no saben que ellos son, también, un claro ejemplo de vulgaridad galopante aunque vistan ropa de marca). Un agricultor ya puede estar a su nivel en cuanto a famoseo se refiere. Me parto, de verdad. Porque habrá que escuchar lo que van a decir de este hombre en los programas de televisión sin que piensen que los que ya estaban son igual de catetos, de incultos, de maleducados o de vulgares. No está mal que metan a este hombre en medio de esta jauría para que podamos comprobar que no hay mucha diferencia entre unos y otros.

Esta es la telebasura en su máxima expresión. Y el chiste se cuenta solo: los pijos de palo que van de plató en plató haciendo que un agricultor tragón se forre gracias a sus comentarios. Ya pasó con el tal Avilés, ese que no es periodista ni es nada, ese que fue tan criticado y, ahora, está sentado en una sillita diciendo idioteces y quitando el puesto a otro. Cría cuervos y ya sabes...