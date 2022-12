Está la cosa que arde. Estamos tan obsesionados con los intentos de golpes de Estado en el mundo (Estados Unidos, Alemania, Perú...), que no hablamos de otra cosa en España. Creo que estamos acojonados. Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal y de manera violenta. Estoy convencido de que tanto la izquierda como la derecha españolas darían un golpe de Estado si tuvieran la seguridad de triunfar. Muchos piensan que como estamos en la democrática Europa, eso no va a pasar nunca, pero las cosas no están como para no tener ese temor, ni en Europa ni en nuestro país. Cuando se dice que Sánchez no es un presidente legítimo, se está incitando claramente al golpe de Estado.

Llegó a ser presidente mediante moción de censura, pero luego ganó unas elecciones y tuvo apoyos en el Parlamento como para poder gobernar en coalición con los chavistas. Sería más legítimo si hubiese ganado con más apoyo ciudadano y no hubiera necesitado esos soportes. Pero legítimo, está claro que lo es. Como está claro que es una amenaza para la democracia y la unidad de España, de ahí que miles de ciudadanos, creo, verían bien que se derrocara al Gobierno mediante la fuerza, como si fuéramos una dictadura bananera, que no lo somos. No tengo ninguna duda de que si gobernara la derecha a nivel nacional y estuviera haciendo lo que hace Sánchez, esto hubiera reventado ya por alguna parte.

España huele a trifulca social desde hace unos años y, sinceramente, nuestra democracia no es tan fuerte como para no tener miedo a que algún grupo desbocado pueda intentar cambiar nuestro sistema político mediante la fuerza bruta. El independentismo catalán sigue siendo una clara amenaza, y más después de que el Gobierno haya tocado el delito de sedición. Ya le están reclamando a Sánchez, siguiendo la hoja de ruta, pactar un referéndum con unas condiciones muy claras y van totalmente en serio, lo que puede traernos problemas muy graves si tenemos en cuenta que la ultraderecha está con la moral alta y claramente motivada.

Por otra parte, una victoria de Sánchez en las generales, que le permitiera seguir una legislatura más, sería una bomba. No creo que estemos preparados para aguantar cuatro años más un gobierno parecido al actual, y menos con la oposición que tenemos, tan dada a calentar el ambiente en las redes sociales y los medios afines. Puede pasar también que gane la derecha las elecciones, que se vea obligada a gobernar con Vox y que la izquierda española, que lleva muy mal perder el mando, se resista a aceptar una derrota y a soltar el mando del cortijo. Imaginen que gobernaran los de Abascal. Hay preocupación, claro, porque desatamos el odio hace años y hay raíces muy someras.