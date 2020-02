Golpes de Estado posmodernos

Ya no tenemos golpes de Estado en forma de asesinatos explícitos como cuando se cargaron a J. F. Kennedy. En el siguiente golpe de Estado contra Nixon lo hicieron de otra forma, lo llamaron Watergate y utilizaron al Washington Post que entonces era de tendencia demócrata. Bueno, ahora también, porque su dueño, Jeff Bezos, el de Amazon, es igualmente simpatizante del Partido Demócrata. En nuestros días, mira que han intentado utilizar a la prensa para darle el golpe de gracia a Trump, venga palos y palos contra este bravucón vestido de liberal, pero cómo se ha ido librando el tío de tanto acoso... Ya al final lo han intentado con un golpe de Estado que allí en EEUU llaman impeachment. Pues nada, bicho malo nunca muere.

El golpe de Estado contra Maduro no les sale tampoco. Habrá que insistir, que el que la sigue la consigue. Hace un montón de columnas atrás, dije que en el mundo se estaban preparando dos golpes de Estado, uno que Trump planeaba contra Maduro y otro que ciertos poderes fácticos de EEUU elaboraban contra Trump. Pues ninguno de los dos ha salido adelante, el de Trump ha fallado y tendrán que echarlo con el voto antes de que la líe a escala mundial pero ya veremos si lo logran porque hay millones de ciudadanos en USA a los que les dicen –como hace Sanders- que les van a dar una asistencia médica gratuita de mayor calidad y encima se creen que se trata de una medida comunista cuando en EEUU se nacionalizó –al estilo comunista- parte de la banca y otras firmas financieras en el siglo XXI con motivo de la crisis de 2007-2008. Pero la gente tiene el coco tan lavado que es capaz de negar que la rueda es redonda.

El golpe contra Maduro por el momento sigue pendiente, pero hay que perseverar porque mira que es malo ese hombre, tiene hasta bigote, como Hitler. El expresidente Zapatero dice que sabe muchas cosas sobre el asunto, pero, vaya por Dios, nunca lo dice o no le dan oportunidad de decirlo, no sea que el personal sepa lo que no debe.

Ha salido bien el golpe contra Evo Morales, ése sí, magistral, y con los medios desinformando todo lo que pueden y más, es lógico, ellos defienden la democracia y no como ese indio que vino a España y fue a visitar al Rey de entonces con un jersey propio de su cultura. Se cachondearon de él los medios, pero no se cachondean de los jefes de Estado árabes cuando van sin chaqueta y corbata y se acercan a palacio nada menos que vestidos de moros. No se cachondean porque son moros buenos y algunos hasta accionistas de los propios medios, esos que son tan demócratas y defensores de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular. Ya lo demostraron Los Morancos en aquel número genial del suegro rico y el suegro pobre: cuando el suegro pobre se pee es un guarro y cuando lo hace el rico se trata de un simple peíto que hasta huele bien.