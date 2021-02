Goya. Libertad popular y tauromaquia

El Museo Metropolitano de Nueva York dedica a partir de ayer viernes 12 de febrero una exhibición a los dibujos y los grabados de Goya, en la que se explora cómo estas obras de tan genial artista respondieron a la crisis social y política que existía en su época. En él estarán presentes algunas de sus últimas litografías, entre ellas "Los toros de Burdeos".

Sobre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, la época en que vivió Goya, se dio un auge extraordinario del toreo y las corridas alcanzaron una importancia social desconocida hasta entonces. Los artistas, atraídos por sus valores pictóricos, fijaron la mirada en la fiesta nacional y su popularidad. Los pintores realizaron series de estampas con escenas taurinas para su comercialización. Se vendían bien. La técnica artística que más utilizaron fue el grabado, ya que les permitía reproducir las imágenes con facilidad para venderlas a precio barato.

En la carta fechada el 23 de abril de 1794, desde Madrid, Goya escribe a Zapater: “Yo estoy lo mismo, en cuanto a mi salud, unos ratos rabiando con un humor que yo mismo no me puedo aguantar, otros más templado como este que he tomado la pluma para escribirte, y ya me canso, solo te digo que el lunes si Dios quiere hire a ver los toros, y quisiera que me acompañaras, para el otro lunes, aunque dijera bobada que te abiabuelto loco”.

Indica Ramón Pérez de Ayala analizando las relaciones existentes entre los toros y la política, el autor subraya dos elementos que podrían ayudarnos a comprender un aspecto específico de la Tauromaquia de Goya. Uno, el escritor describe cómo la prohibición real de las fiestas, tan ensalzada por Jovellanos, corresponde al momento en el que se forma el toreo moderno, es decir, en el momento de la conquista —o más bien reconquista— de la práctica de la tauromaquia por gente de origen popular. Dicha época corresponde además a un entusiasmo de Goya por los toros y del que tenemos pruebas a través de su correspondencia con Martín Zapater.

Es decir, una reacción crítica que ensalza lo popular, sobre la versión intelectual oficial de turno.

Dos.- Pérez de Ayala destaca la coincidencia de ese fenómeno con el que conocen a nivel político otros países europeos como Francia o Inglaterra. Su constatación tiene un punto evidente de ironía y de desesperación: mientras Francia conquista libertades políticas, España conquista libertades en los toros. Pero esta idea también deja claro cómo el nacimiento del toreo moderno puede ser concebido como una conquista de libertad popular y cómo puede ser entendido como un desafío al poder dominante. Es la sublimación del poder del pueblo a la luz del contexto de la Tauromaquia y en contra de corrientes políticas antipopulares. La historia se repite.

El artista está manifestando el deseo de libertad del pueblo por medio de la Tauromaquia, Goya era cercano a las ideas de la Ilustración y del liberalismo y creó su serie taurina en un período de represión absolutista contra los simpatizantes de los ideales liberales. Su reticencia hacia el absolutismo y su política, patente en algunos de sus álbumes de dibujos, le podría haber conducido a resaltar cualquier aspiración de libertad manifestada por el pueblo y contra el poder dominante. Si, como hemos visto, la historia misma de la tauromaquia puede ser entendida de esa manera, no hay ninguna razón para pensar que su ilustración plástica por un artista como Goya no pueda indicar este mensaje.

Goya ensalza el camino de la libertad popular pero que advierte de los peligros de la violencia incontrolada que conduce a la deshumanización, como hacía paralelamente con los grabados de los “Desastres de la guerra”.

Ensalza un arte reglado.

Esa influencia de los toros en la política, gozará de varios representantes a lo largo de la historia del arte, y culminará sin duda en el Guernica de Picasso, artista muy influenciado por la obra del pintor aragonés.

Si la obra taurina de Goya ha tenido, aunque sea de manera posterior, tanta influencia en artistas tan importantes para la modernidad como Manet y Picasso, quizá es por esa universalidad y ese afán de libertad que transmite y que estos artistas sintieron.

El artista resumió la esencia de la fiesta de los toros, poniendo de relieve su fuerza simbólica, y popular, su carácter universal.

La represión absolutista hoy día contra la tauromaquia, es para cortar alguna coleta.

