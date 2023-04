¿Gravísima crisis de la Iglesia?

El Papa Francisco no está bien de salud, la iglesia alemana va a lo suyo, la estadounidense también, ha pedido que se excomulgue a Biden por estimular el aborto y el Vaticano se ha hecho el sordo. Instituciones fundamentalistas como el llamado Patriarcado Católico Bizantino -un grupo de obispos ucranianos escindidos de la ortodoxia que se consideran católicos- llama al pontífice “el pseudopapa Francisco” cuando, por ejemplo, se muestra mínimamente comprensivo con el movimiento LGTBI+ como hacen los prelados alemanes. Este Patriarcado ha escrito en su sitio de la Red, entre otras acusaciones: “Francisco Bergoglio se ha excomulgado de la Iglesia por los más graves crímenes y herejías contra las verdades fundamentales de la fe y la moral. Por tanto, no es un papa válido. Ocupa el papado de manera ilegal. Procura satanizar a la Iglesia por el espíritu que lo domina. Ahora también está promoviendo la censura totalitaria en Internet. Ha demostrado ser un dictador despótico que no tolera la más mínima manifestación de verdad, justicia o libertad. Tres guardias suizos han abandonado el Vaticano de Bergoglio en señal de protesta”.

Recientemente este Patriarcado ha lanzado la siguiente acusación: “El camino sinodal promueve paulatinamente la legalización de las inmoralidades y delitos LGBTQ en la Iglesia. El discurso del papa apóstata Francisco del 24 de enero de 2023, para los medios de comunicación mundiales, reveló que los obispos deben pasar por la llamada conversión. En otras palabras, deben traicionar la doctrina tradicional y salvífica de la Iglesia y convertirse en anfitriones del colectivo LGBTQ”.

También no hace mucho hemos conocido lo que cualquiera ha podido observar en ciudades y otras zonas geográficas de España y por supuesto de América Latina: el gran crecimiento de los centros de predicación evangélica, algo que quienes hemos estado numerosas veces en Latinoamérica venimos constatando desde hace bastantes años e incluso puede verse en los barrios de Sevilla, sin ir más lejos. Yo me he tropezado en mis dos estancias académicas en Buenos Aires con espacios teatrales monumentales por varios lugares de la ciudad, dedicados a las pláticas evangelistas que además son retransmitidas por cadenas de televisión que tratan el tema monográficamente.

En cierta ocasión nos preguntábamos varios profesores de la Universidad de Sevilla las posibles causas de esta pérdida de fieles católicos en favor de la multitud de tendencias y locales de adoctrinamiento evangelista. Puede haber una razón, entre otras, para que en barrios de Sevilla y otras ciudades hayan proliferado los lugares de culto no católicos, en este caso el evangelismo que atrae a migrantes latinoamericanos: esta tendencia religiosa no predica tanto que estamos en un valle de lágrimas y que es necesario morirse para ir a otro mundo mejor. Es otro estilo, más “alegre”, y los inmigrantes latinos encima que se tienen que ir de sus casas por fuerzas mayores no están para que les “amarguen” más todavía. El catolicismo de la Iglesia sigue siendo demasiado tenebroso, yo hace muchos años que abandoné la fe, pero mantengo un gran respeto hacia ella, tanto, que me duele esta decadencia que observo en el catolicismo, tan esencial en la formación de Europa, de España y de nuestra colonización de América, con todos sus errores, por supuesto. Cuando acudo a una misa fúnebre -que es lo que me toca por la edad- oigo ideas similares a las que oía de joven, parece que la Iglesia está estancada. Para colmo, aparecen nuevos escándalos de abusos a menores y la vocación sacerdotal y monacal se ha venido abajo. El diario El País mantiene una base de datos que contabiliza los abusos. Sólo en España, desde 2021 a casi la actualidad, 910 casos con 1.741 víctimas. En tres años las cifras se habían multiplicado por 10.

Sin duda existe una voluntad de desprestigio de la Iglesia por parte de El País que juega mercantilmente a ser “progresista”, pero ello no le resta su enorme importancia a un hecho repulsivo que comenzó a destapar la prensa a principios del siglo XXI con las revelaciones del Boston Globe y lo confirma el hecho de que La Iglesia haya entregado hace poco al Defensor del Pueblo 2.000 páginas sobre abusos. Las oficinas diocesanas han recibido ya 706 denuncias de casos que abarcan desde 1945 hasta ahora, informaba La Razón .

Por otra parte, el diario católico Hispanidad publicó el pasado 19 de marzo de 2023, en información de Rocío Orizaola: “El número de seminaristas cae por debajo de los 1.000 en España: apenas 974 aspirantes al sacerdocio y solo 97 ordenaciones. Las vocaciones siguen cayendo. Hay diócesis y, sobre todo, congregaciones religiosas, condenadas a la extinción por falta de relevo, y sobre todo, faltan sacerdotes para administrar sacramentos”.

Doctores tiene la Iglesia para enmendar este momento, yo sólo constato como crítica constructiva y agradecimiento a la formación que recibí en Las Salesianas y Los Maristas durante mi niñez, adolescencia y primera juventud, que ahora valoro más a la vista del enorme déficit cultural que contiene la sociedad en general y los alumnos universitarios en particular.