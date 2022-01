Gremlins, pavos y pollos de Simago

La batallita del abuelo Cebolleta va hoy de lo que me viene a la mente un 1 de enero. Hay momentos que se quedan ahí para siempre, momentos en los que se sintió un placer especial por vivir y con frecuencia no sabe uno ni porqué sucede eso. Para mí el 1 de enero más querido -en el que celebro el santo de mi amigo del alma, Manolo Domínguez- se remonta a un año del que ni me acuerdo, sólo sé que iba con mi padrino a tomar un autobús en el Mercado de Entradores del Arenal que es de donde salían los buses con destino a Villanueva del Ariscal y a otros pueblos aljarafeños, sobre todo, buses pertenecientes a la empresa Jiménez. Era muy temprano y me gustó esa llegada de la gente al bus a esa hora tan tempranera deseando feliz año a los presentes. Ignoro la causa de que aquello me haya calado tanto. Sí, tal y como me deseaban los colegas de viaje, me sentí feliz junto a mi padrino, a aquella mañana fresquita y a quienes nos acompañaban.

El Mercado de Entradores del Arenal es para mí un símbolo navideño, en la esquina inferior derecha de la foto que acompaña a estas líneas se instalaban en Navidad, por la época de la foto en blanco y negro, unos vendedores de pavos y gallos con sus animales vivitos y coleando para que la gente los comprara y los llevara a la mesa de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.