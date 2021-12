«Guerreras», una exposición dedicada a todas las mujeres que viven con el VIH

La igualdad en la que se centra esta muestra, se dirige a la aceptación y por tanto a la no discriminación. Supone una llamada de atención ante los aspectos humanos por los que pasan cada día y delante de nosotros, bastantes personas seropositivas, aunque no lo sepamos, o no lo queramos ver o saber.

Foto de una de las piezas del políptico de Tony Lara con el retrato de Reyes Palacios.

Por eso uno de los propósitos de la muestra es concienciarnos a tod@s para que la estigmatización, que aunque no se perciba todavía existe, vaya desapareciendo totalmente. Hemos avanzado muchísimo en la integración y los tratamientos han hecho posible que se pueda realizar una vida exactamente igual a los que no tienen el VIH, pero como se pretende con esta muestra, queda aún mucho camino hasta alcanzar la plena igualdad. Uno de los lemas más famosos de los que promueve Adhara es “Indetectable = Intransmisible”, porque en efecto, si los síntomas están controlados, no sólo se puede hacer una vida exactamente normal, sino que los contagios desde que existen los retrovirales, han desaparecido por completo siendo imposible que se produzcan a través de ningún fluido: sangre, saliva, semen, o contacto alguno.

Foto intervenida de Víctor Bacei.

Ahara es un Centro Comunitario de VIH/SIDA de Sevilla, cuyo objetivo es utilizar el arte como un instrumento de comunicación, sensibilización, orientación, prevención, apoyo psicológico, emocional y afectivo, y tantas cosas más para que la aceptación sea plena en el doble sentido: en el personal de quien lo contrae, y en lo social, para todos en general, para que vayamos tomando conciencia de que en un mundo como este, la solidaridad, el altruismo y la empatía deben ser lo prioritario.

Una de las cerámicas planas de Lourdes Rodríguez.

Por otra parte el Colectivo +ART (Positive Art), está formado por una serie de autor@s que se relacionan con Adhara Sevilla Checkpoint, con el mismo propósito de derribar prejuicios, eliminar barreras, miedos, soledad, incomprensión y sufrimiento, y unificarnos –tengamos el virus o no, lo tengan los participantes o tampoco- porque no es condición alguna para formar parte de esta comunidad el ser seropositivo. De otro modo, la integración que se pretende no lograría el objetivo, que no es otro como decimos que igualar, informar, ayudar, acompañar, aceptar, ...

Foto del gran panel digital de José Terrosa.

Esta Edición –la IV que se organiza con una muestra de arte- va dirigida a las mujeres que tanto lucharon desde su creación en el año 2002, para normalizar a pacientes y colaboradores –de ahí el nombre de “Guerreras”- siendo a la vez un Homenaje a una de las personas que más hicieron por romper las os barreras entre unos y otros –los que tienen VIH y los que no- y sobre todo enseñaron a aceptarse a sí mism@s, como fue Reyes Palacios. También a todas las pioneras –(y pioneros, aunque como se indica, ahora es el turno de ellas, tal vez porque su visibilidad sigue siendo más tabú o menos conocida)- y con ell@s, l@s médic@s, psicolog@s, enfermer@s y personal sanitario, que decidieron crear en el Hospital Virgen del Rocío, una unidad de apoyo para todos los pacientes y sus familiares o cuidadores.

Foto del lienzo de Giulia Formisari.

La exposición se abre con una gran fotografía de un coche lleno de flores saliendo de las ventanas -el que usaban cuando iban por los descampados del extrarradio y las periferias de Sevilla, estas “estrellas” que iluminaron tantos caminos. Estrella, que es precisamente lo que en árabe significa Adhara y también algo así, como todo lo que se encuentra en un estadío primitivo aún sin desvirtuar.

Foto de la pintura digital de Enrique Hernández.

Habría que nombrar a muchísimas personas que se fueron uniendo al proyecto desde los primeros momentos hasta ahora, que trabajan o colaboran ahí comenzando por el Dr. Pompeyo Viciana, María Luque, Yolanda, Mili, Laïa, África, ... hasta llegar a Víctor Baceiredo, Abelardo Castro y el actual equipo técnico, médico, de voluntarios, pares y de producción e instalación de las Exposiciones, de ambos colectivos.

Foto de una de las partes del tríptico de Pure Love.

Por todo esto, la Exposición va dedicada a uno de los grupos humanos más olvidados: las mujeres con VIH. Mujeres, que como otros colectivos también necesitados de atención en muchísimos ámbitos, deben ser queridas, admiradas, atendidas, ...de la misma manera que ellas nos aman, atienden, cuidan, escuchan, ... o admiran. Afortunadamente esto cada día va siendo aceptado en una integración que debería ser plena, porque no hay nada –absolutamente nada- que separe a l@s que tenemos SIDA y a l@s que no lo tenemos. Una Exposición, que va destinada a preguntarnos también por las cuidadoras, porque de nuevo son las mujeres en su gran mayoría, al menos en las casas, las que se ocupan de atender a familiares y allegados. Una Exposición en la que los artistas ponen sus obras al servicio de sensibilizar, eliminar prejuicios, prevenir, agradecer todo lo que se hace en pro de la equidad, para que “no seamos indiferentes ante las diferencias” porque como insistimos desde todas las plataformas posibles –desde los colectivos afines, los voluntarios y colaboradores, los artistas que se suman a esta iniciativa, y desde EL CORREO DE ANDALUCÍA WEB- no hay ninguna; insistencia que no sería necesaria si no existiera ningún tipo de discriminación.

Foto de la Pintura digital de Lee 711.