Cuando en mi pueblo de adopción, Palomares del Río, me hablaron de hacer algo por el flamenco, enseguida pensé en crear Guirijondo, un festival de dedicado a los artistas de lo jondo no nacidos en España. Ayer se presentó a los medios de comunicación en la Casa de la Provincia, por la mañana, y por la noche en La Truja para los palomareños, que llenaron la centenaria hacienda. Todo está en marcha y los días 12, 13, 14 y 15 de abril será la prueba de fuego en los Baños Árabes. Comprobaremos si esta localidad sevillana merece o no un festival de flamenco, porque hay que decir que no es un pueblo de mucha tradición flamenca. Pero las tradiciones tienen siempre un comienzo y ayer pusimos la primera piedra. Por fin van a tener su festival los flamencos del mundo, los no nacidos en España, que los hay y muy buenos, pero que pocas veces se les da sitio en los grandes festivales nacionales o internacionales del género. A lo mejor no le correspondía a Palomares, pero en el Ayuntamiento, con su alcalde, Manuel Benjumea, y su delegado de Cultura, Pedro Conde, a la cabeza, creyeron en la propuesta y se han volcado. Anoche daba gusto ver a los palomareños ilusionados con el festival, con la idea de que cada primavera se vaya a llenar el pueblo de flamencos del mundo, de todos los países, de los cinco continentes, porque nuestro arte conquistó el planeta hace décadas y a veces parece que se nos olvida. Ya hay grandes músicos flamencos en Brasil, Italia, Francia, China, Japón, Estados Unidos o Alemania, y esos grandes artistas van a tener un sitio en Guirijondo. No van a venir de comparsa, sino por derecho, con todas las de la ley. Porque hace años que se lo ganaron. Ya en el siglo XIX venían a Sevilla no solo viajeros románticos que querían escribir sobre el arte de los andaluces, gitanos o no gitanos, sino aficionados que venían a disfrutar del cante, el baile y el toque en cafés como los de El Burrero, El Filarmónico o el de Silverio. Con los años muchos aprendieron a interpretarlo y hoy se cuentan por decenas en todo el mundo. La Bienal no les ha abierto la puerta en la medida que merecen, y es un fallo. Palomares ha creado todo un festival para ellos, de cuatro días, con la idea de que en la segunda edición sean más, ocho o doce, si encontramos el apoyo necesario. La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla van a meter el hombro y ojalá se unan empresas privadas, el Ministerio de Cultura y la Unesco. Como dijo ayer Manuel Benjumea, el alcalde de Palomares, todo nace con un sueño. Hacerlo realidad es algo que depende de los palomareños, y anoche estaban ilusionados. Es un buen comienzo.