Guitarrista don Manuel Brenes

Torres Macarena homenajeó el pasado domingo al decano de los guitarristas flamencos sevillanos, don Manuel Delgado Lara, Manolo Brenes, que se dejó ver por este mundo la primera vez en 1928. Lo de Brenes es porque nació en la localidad sevillana con este nombre, hijo del guitarrista de Carmona El Mico y de la cantaora Niña de Brenes. O sea, don Manuel nació en una familia flamenca, que es siempre una ventaja a la hora de dedicarse a la música andaluza por excelencia. Es un verdadero milagro de supervivencia artística, puesto que nació en plena etapa de la Ópera flamenca, el mismo año que Vedrines se inventó aquella gira histórica de Chacón, la Niña de los Peines, Vallejo, Cepero y otros célebres artistas. Lo que sería la despedida de los escenarios del gran Chacón. Por tanto, Manolo Brenes cogió algo de aquella época como guitarrista y conoció la etapa más importante de la Alameda de Hércules, cuando todavía cantaban la Moreno de Jerez, Tomás Pavón y el Gloria, bailaban la Macarrona y la Malena y tocaban la guitarra Antonio Moreno y el Niño Ricardo. Fue testigo de privilegio del comienzo de los festivales flamencos del verano, en los cincuenta, con el reinado de don Antonio Mairena y la eclosión de cantaores como Fosforito, Chocolate, Beni de Cádiz, José Menese, Manuel Agujetas, Lebrijano, Enrique Morente y Camarón. Y de cantaoras como María Vargas, la Paquera de Jerez o Carmen Linares. Ni que decir tiene que convivió con genios como Manolo Caracol, Pepe Pinto, la Niña de los Peines, Marchena, Vallejo y Antonio Mairena. Es decir, este hombre en cualquier otro país del mundo estaría dando charlas en las universidades y habría recibido los mayores reconocimientos oficiales de su país. Pues aquí, en España, en Andalucía, en Sevilla..., si no es por las peñas flamencas se iría de este mundo sin pena ni gloria. No pude estar el domingo en Torres Macarena, pero he visto fotografías del acto de homenaje y es increíble cómo está aún este hombre de 91 años, que no lo hay más flamenco. Ni que sepa más de arte, de todo el arte. Ni que tenga más gracia contando sus vivencias y las mil y una anécdotas que sabe. Cuando era guitarrista de José Menese, en los setenta, le tocó acompañarlo en el Olimpia de París y, con Franco aún vivo, alguien le dijo a Brenes que debía pasar un papelito a España con un mensaje. Era un papelito de fumar, pero como la cosa estaba chunga con las bofetadas en el franquismo, y cosas más serias, dijo: “Yo es que llevo ya la maleta muy apretada”. La de cosas que podría contar este gran guitarrista y cantaor, porque también cantaba. Pocos como él han hecho el cante de María la Moreno, a la que le tocó en las fiestas de la Alameda.